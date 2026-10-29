Carlos Tévez confirmó dos invitados de lujo para su último partido en la Bombonera

Carlos Tévez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme participarán de su partido despedida, previsto para el domingo 20 de diciembre en la Bombonera. El homenaje reunirá a excompañeros y amigos del delantero.

“Messi va a jugar y Riquelme también”, anunció el Apache durante una entrevista con Rio Ferdinand. El exdefensor inglés, con quien compartió equipo en Manchester United, también adelantó que estará presente.

La confirmación de ambos argentinos suma dos nombres centrales al encuentro, aunque todavía no se difundió una nómina completa de participantes. La presencia de Cristiano Ronaldo continúa sin confirmación.

La invitación de Carlos Tévez a Cristiano Ronaldo

El portugués es uno de los futbolistas que Carlos Tévez quiere reunir en la Bombonera. Ambos compartieron su etapa en Manchester United y mantuvieron un vínculo después de jugar juntos.

“A Cristiano lo voy a buscar yo”, había expresado el exdelantero entre risas durante una participación en el streaming Olga. La frase dejó en claro su intención de contar con él en el homenaje.

Sin embargo, esa invitación no equivale a una confirmación de asistencia. Por el momento, Ronaldo forma parte de los nombres que podrían sumarse al partido.

Los excompañeros que podrían participar

Entre las figuras internacionales mencionadas aparecen los arqueros Gianluigi Buffon y Edwin van der Sar. Tévez compartió plantel con el italiano en Juventus y con el neerlandés en Manchester United.

🔥🇸🇪 "RIQUELME Y MESSI VAN A JUGAR EN MI DESPEDIDA" 🎙Junto a Rio Ferdinand, Carlos #Tevez habló por primera vez tras oficializar su despedida y confirmó la presencia de Juan Román #Riquelme y Lionel #Messi, ambos como jugadores. ℹ️ El partido será entre "#Boca" y "Amigos de Tevez", y los equipos estarán compuestos por jugadores que compartieron con el Apache a lo largo de todos sus ciclos en el Xeneize y en todos los clubes en donde jugó. Lo que se viene el 20 de diciembre en La #Bombonera 🔝🤯 — 𝘽𝙤𝙘𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖 𝙏𝙤𝙙𝙤𝙨 (@BocaJrsCT) October 29, 2026

También se mencionan como posibles participantes Arturo Vidal, Patrice Evra, Wayne Rooney y Paul Scholes. Sus presencias todavía no fueron confirmadas oficialmente.

Del ámbito de Boca, podrían sumarse Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri. La convocatoria apunta a reunir a protagonistas de distintas etapas de la carrera de Carlos Tévez.

Cuándo será el partido despedida

El homenaje fue anunciado bajo el lema “Adiós Apache” y la frase “De alcanzapelotas a leyenda”. Se realizará en el estadio donde el delantero tuvo tres etapas como futbolista del club.

La despedida llegará más de cuatro años después de su retiro, anunciado en junio de 2022, cuando tenía 38 años. Para el encuentro también se mencionan posibles invitados de la Selección argentina, entre ellos Ángel Di María, Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín.

El partido de Carlos Tévez se disputará el domingo 20 de diciembre y será televisado por ESPN. Messi, Riquelme y Ferdinand son los nombres cuya participación fue anunciada durante la entrevista.