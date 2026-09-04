Carlos Tévez realizará su partido despedida en La Bombonera en diciembre

El partido despedida de Carlos Tevez se realizará en diciembre en La Bombonera, tras el acuerdo del Apache con Juan Román Riquelme. Podrían participar cerca de 60 figuras y aparecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los posibles invitados.
El partido despedida de Carlos Tevez se realizará en diciembre en La Bombonera, donde el exdelantero tendrá finalmente su homenaje después de haberse retirado del fútbol profesional en junio de 2022. El Apache habló con Juan Román Riquelme, su excompañero y actual presidente de Boca, quien puso el estadio a disposición para la celebración.
Todavía no existe un día confirmado para el encuentro, aunque se manejan dos alternativas. Una posibilidad es realizarlo durante el fin de semana del 12 y 13 de diciembre, mientras que la restante apunta al 19 o 20 del mismo mes. La definición dependerá, entre otros factores, del calendario deportivo de Boca.
La primera opción podría generar un inconveniente debido a que coincide con la final del Clausura y el Trofeo de Campeones, que se disputará en Córdoba. Como el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena podría alcanzar esas instancias, la organización deberá contemplar la situación antes de establecer definitivamente la fecha de la despedida.
Una fiesta con cerca de 60 figuras
Más allá de que todavía quedan detalles por resolver, comenzaron a trascender aspectos relacionados con los protagonistas que podrían participar de la fiesta. La intención de Tevez sería reunir en un mismo encuentro a personas que fueron importantes tanto durante su extensa trayectoria profesional como en su vida personal.
El Apache tendría pensado conformar uno de los equipos con amigos del fútbol y del barrio, mientras que el conjunto rival estaría integrado por jugadores con los que compartió vestuario durante los diferentes capítulos de su carrera. La idea sería armar una suerte de “resto del mundo” para enfrentar al equipo del homenajeado.
Por la dimensión de la trayectoria de Tevez, se espera que la convocatoria sea numerosa. Las primeras estimaciones indican que podrían participar alrededor de 60 figuras, aunque la lista definitiva de invitados todavía no fue anunciada.
Messi y Cristiano Ronaldo, entre los posibles invitados
Entre los nombres que comenzaron a circular sobresalen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de las mayores figuras del fútbol mundial. Por el momento, sus presencias no fueron confirmadas y aparecen dentro de las posibilidades para una celebración que buscará repasar las diferentes etapas de la carrera del Apache.
La eventual presencia de Cristiano Ronaldo tendría un significado especial debido a que ambos compartieron equipo en Manchester United. Tevez llegó al conjunto inglés en 2007 y formó parte de una recordada delantera junto al portugués y Wayne Rooney, en una etapa en la que los Diablos Rojos conquistaron importantes títulos.
Messi, por su parte, compartió numerosos años con Tevez en la Selección Argentina. Ambos coincidieron en diferentes competencias internacionales y formaron parte de una generación de futbolistas que vistió la camiseta albiceleste durante buena parte de la carrera del Apache.
Una trayectoria que pasó por los grandes escenarios
Tevez desarrolló una extensa carrera que comenzó profesionalmente en Boca y posteriormente lo llevó por algunos de los clubes más importantes del mundo. Después de su primera etapa en el Xeneize, continuó su trayectoria en Corinthians de Brasil antes de desembarcar en el fútbol inglés.
En Inglaterra vistió las camisetas de West Ham, Manchester United y Manchester City. Posteriormente pasó por Juventus, donde también consiguió títulos y se transformó en una pieza importante del conjunto italiano. Más adelante regresó a Boca, tuvo una experiencia en el fútbol chino y finalmente volvió nuevamente al club de sus amores.
Su vínculo con Boca atravesó distintas etapas, pero fue allí donde construyó una parte central de su identificación futbolística. Con la camiseta azul y oro, Tevez conquistó 11 títulos y convirtió 94 goles en 279 partidos, números que lo posicionaron entre los principales referentes de la historia reciente de la institución.
La Bombonera será el escenario de su despedida
La elección del estadio Alberto J. Armando tiene una fuerte carga simbólica para el exdelantero. Allí protagonizó algunos de los momentos más destacados de sus diferentes etapas como futbolista de Boca y ahora regresará para cerrar formalmente su carrera frente a los hinchas.
Para concretar la celebración resultó determinante el diálogo con Riquelme. Ambos compartieron cancha durante sus carreras como futbolistas y posteriormente siguieron caminos diferentes dentro del mundo Boca. Ahora, como presidente de la institución, Riquelme aceptó que La Bombonera sea utilizada para el homenaje.
La organización deberá definir durante los próximos meses la fecha definitiva, los invitados y otros detalles del espectáculo. La disponibilidad de los futbolistas convocados también será uno de los factores centrales para determinar cómo quedarán conformados los equipos.
La última vez que Tevez estuvo en La Bombonera
La última visita de Tevez al estadio de Boca no ocurrió como jugador, sino en su etapa como director técnico. El exdelantero estuvo en La Bombonera en noviembre del año pasado, cuando se encontraba al frente de Talleres.
En aquella oportunidad, Boca enfrentó al conjunto cordobés por los octavos de final del Clausura y consiguió una victoria por 2-0. Fue la última vez que el Apache pisó oficialmente el estadio donde construyó buena parte de su historia deportiva, publicó TyC Sports.
Ahora, el escenario será completamente diferente. En diciembre, Tevez volverá a La Bombonera como protagonista de una jornada dedicada a su trayectoria, con la intención de reunir amigos, antiguos compañeros y grandes figuras del fútbol. Mientras se aguarda la confirmación de la fecha y de los invitados, la posibilidad de contar con Messi y Cristiano Ronaldo aparece como uno de los grandes atractivos de una despedida que promete convocar la atención del mundo Boca.