Caso Orrico: "No pido venganza, pido justicia", dijo la mamá de hermanos fallecidos en el accidente

A más de dos años del siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39, Lorena Dubini, madre de Lucas y Brian, difundió una carta abierta en la que volvió a reclamar justicia por la muerte de sus hijos y de los otros dos trabajadores del frigorífico Fadel: Leonardo “Leo” y Axel.

El mensaje fue publicado luego de que la Justicia fijara para el 23 de septiembre de 2026 una nueva audiencia en la causa que tiene como condenado al exfuncionario Juan Ruiz Orrico.

“Soy mamá. Soy Lorena Dubini, la mamá de Lucas y de Brian. Desde el día en que mis hijos me fueron arrebatados, mi vida cambió para siempre”, escribió al iniciar la carta.

“No pido venganza, pido justicia”

En uno de los pasajes más fuertes del texto, Dubini recordó que sus hijos “no son un número de expediente” y pidió que la sociedad no deje de acompañar el reclamo de las familias.

“Lucas y Brian no son un número de expediente. No son una carátula. Fueron mis hijos, fueron vida”, expresó. Más adelante, remarcó: “Yo no pido venganza. Pido justicia. Pido que sus vidas tengan el valor que tuvieron para quienes los amamos. Pido que nadie olvide sus nombres”.

La carta concluye con un llamado a mantener viva la memoria de las cuatro víctimas: “Por Lucas. Por Brian. Por Leo. Por Axel. Por justicia”.

El estado de la causa contra Juan Orrico

El reclamo de la madre se produce en un contexto de fuerte repercusión pública, luego de que semanas atrás se difundiera un video donde Juan Ruiz Orrico aparecía circulando en bicicleta por la Ruta 39, cerca del lugar de la tragedia. Las imágenes generaron consultas sobre su situación judicial.

Actualmente, Orrico no cumple prisión domiciliaria. Entre las medidas de coerción vigentes, tiene prohibido salir del Departamento Uruguay sin autorización judicial, aunque puede circular libremente dentro de esa jurisdicción.

Si bien la condena por el choque fatal fue confirmada en instancias judiciales, la sentencia todavía no se encuentra firme, por lo que la pena de prisión aún no comenzó a ejecutarse mientras el expediente continúa su recorrido procesal.

Orrico fue visto mientras circulaba en bicicleta cerca de su residencia

Para Lorena Dubini, cada nueva audiencia implica volver a atravesar el mismo dolor. “Mientras yo tenga voz, sus nombres no van a quedar encerrados en un expediente”, escribió, reafirmando un reclamo que sostiene desde el día en que perdió a sus dos hijos.