Gianella Zárate, la entrerriana que brilló en Popstars y conquistó al público

La cantante entrerriana Gianella "Giane" Zárate, oriunda de Santa Elena, se convirtió en una de las revelaciones de Popstars, el reality musical de Telefe y Disney que marcó el regreso del histórico formato que lanzó a Bandana y Mambrú. Aunque quedó eliminada antes de las instancias finales, su paso por el programa despertó una ola de apoyo en redes sociales.

“Fue una experiencia increíble. Creo que todo artista quiere vivir algo así. No importan los sí o los no; es un aprendizaje fenomenal que no voy a olvidar”, expresó en diálogo con Elonce al recordar su participación.

De 15.000 postulantes a las 60 mejores

La joven artista repasó el exigente proceso de selección y destacó el verdadero alcance de su logro. “Comenzamos 15.000 chicas. Después pasamos 3.000 al casting presencial en Buenos Aires, de ahí quedaron 250 para el programa, luego 150, 98 y finalmente 60. Ahí está el mérito”, señaló.

La artista explicó que muchas audiciones nunca fueron emitidas por cuestiones de formato, incluida la suya. “La gente me decía que quería ver mis audiciones y yo también quería verlas, pero era imposible que entráramos todas en la transmisión”, comentó.

El respaldo del público tras la eliminación

Luego de su salida del programa, miles de mensajes llegaron a sus redes sociales y el nombre de Giane comenzó a circular entre los fanáticos del ciclo. “Mucha gente terminó enojada en Twitter porque quedé afuera. Si se enojaron, es por algo bueno. Yo respondo absolutamente todos los mensajes que me mandan”, afirmó.

Ese cariño también impulsó una campaña para que sea invitada al streaming oficial del reality, donde los seguidores la identifican como “la de Violeta”.

Instagram @gianeez_

Cómo fue competir frente a Nicki Nicole y Ángela Torres

La cantante reveló que una de las mayores dificultades del programa era la incertidumbre, ya que las participantes conocían los desafíos apenas horas antes de grabar. “No sabíamos qué íbamos a hacer hasta ese mismo día. Era el nivel máximo de nervios y ansiedad porque de golpe tenías que cantar frente a Nicki Nicole o Ángela Torres”, recordó.

También agradeció el acompañamiento de su profesor de canto, de Paraná, y de su familia, que la ayudó durante todo el proceso entre viajes, ensayos y preparación de vestuario.

La polémica por los casting y su mirada desde adentro

Consultada sobre las críticas de algunas participantes que aseguraban haber sido convocadas solo como extras, Giane eligió una postura comprensiva. “Muchas era la primera vez que hacían un casting y entiendo esa bronca. A veces, cuando algo duele, la primera reacción es echarles la culpa a quienes sí quedaron, pero yo no las culpo”, sostuvo.

Sobre el jurado, no dudó en elegir a su favorita: “Personalmente, para mí la más buena onda fue Ángela Torres”.

“Popstar”, la canción que nació del reality

Mientras atravesaba las distintas etapas del programa, Giane escribió Popstar, un tema inspirado en la vida de los artistas y en las emociones que compartió con sus compañeras.

“Compuse la canción durante el reality. Habla de prepararse, de los bajones cuando te dicen que no y de seguir soñando. Se la dediqué a todas las muchachas para que no se bajoneen”, concluyó.