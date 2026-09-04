Salud de Mirtha Legrand: no grabará su programa por recomendación médica

La salud de Mirtha Legrand generó preocupación luego de que la conductora no asistiera a la grabación de su ciclo por un fuerte cuadro gripal. Por recomendación médica permanecerá en reposo y Juana Viale ocupará su lugar este sábado.
La salud de Mirtha Legrand generó preocupación este viernes luego de conocerse que la histórica conductora, de 99 años, no asistió a la grabación de La noche de Mirtha debido a un fuerte cuadro gripal. Por recomendación de su médico, permanecerá en su casa haciendo reposo hasta recuperarse completamente.
Ante la ausencia de la diva, Juana Viale será quien ocupe su lugar como anfitriona en la emisión que se verá este sábado. De esta manera, la nieta de Legrand tendrá un fin de semana con doble presencia televisiva, debido a que también estará al frente de su habitual ciclo Almorzando con Juana durante el domingo.
La noticia comenzó a trascender desde los móviles televisivos que se encontraban en las inmediaciones de los estudios para cubrir la llegada de los invitados. La ausencia llamó rápidamente la atención y posteriormente se conoció que la decisión respondió a una indicación médica vinculada con el estado de salud de la conductora.
Un fuerte cuadro gripal obligó a Mirtha a hacer reposo
Según trascendió, Legrand atraviesa un fuerte cuadro gripal y su médico le recomendó permanecer en su domicilio. La decisión apuntó a que pueda recuperarse completamente antes de regresar a sus compromisos televisivos habituales.
La ausencia adquiere especial relevancia por la continuidad que mantiene la conductora a pesar de sus 99 años. Sus faltas a las grabaciones por cuestiones vinculadas con su salud han sido excepcionales, aunque durante este mismo año ya debió permanecer alejada temporalmente de la pantalla.
En abril, Mirtha Legrand estuvo ausente de su ciclo durante aproximadamente tres semanas por otro cuadro gripal. En aquella oportunidad, fue ella misma quien comunicó cómo atravesaba la recuperación y explicó por qué demoraría algunos días más su regreso a la televisión.
El antecedente de abril y el mensaje de la conductora
Durante aquel episodio, la conductora utilizó su cuenta en X para llevar tranquilidad a sus seguidores y explicar que continuaría respetando las indicaciones de su médico antes de regresar a su actividad habitual.
“¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", escribió Legrand en ese momento.
Tras aquella recuperación, la histórica figura de la televisión argentina retomó su actividad. Ahora, nuevamente frente a un cuadro gripal, la recomendación profesional fue que permanezca en reposo y evite asistir a la grabación hasta encontrarse recuperada.
Juana Viale reemplazará a Mirtha Legrand
La decisión médica obligó a modificar la conducción de La noche de Mirtha. Juana Viale tomará el lugar de su abuela y estará al frente de la tradicional mesa televisiva durante la emisión prevista para este sábado.
El reemplazo permitirá mantener la programación prevista y también los invitados anunciados para una noche que había despertado especial expectativa. La mesa reunirá a dos abogadas vinculadas con uno de los conflictos mediáticos que mantiene la atención del espectáculo argentino.
Estarán Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara, y Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi. A ellas se sumarán las periodistas Karina Iavícoli y Luciana Rubinska, por lo que se espera que durante la conversación se aborden distintos temas de actualidad y espectáculo.