Un argentino murió y otro quedó gravemente herido tras caer de la montaña más alta de los Alpes

Un argentino murió y otro quedó gravemente herido este jueves tras sufrir una caída mientras practicaban escalada en el macizo del Mont Blanc, en Francia. El accidente ocurrió en la Aiguille du Peigne, una de las agujas de Chamonix, cuya cumbre alcanza los 3.192 metros de altura.

La víctima fatal fue identificada como Gabriel Ansiaume, un enólogo mendocino de 39 años. Su compañero de travesía, también argentino y primo del fallecido, sobrevivió a la caída, fue operado y permanecía internado en recuperación, publicó Los Andes.

Así es el lugar donde ocurrió el accidente.

Según informó el diario francés Le Parisien, el episodio se produjo durante las primeras horas de la mañana en Argentina, cerca del mediodía en Francia. Las causas que provocaron la caída todavía eran investigadas por las autoridades.

El accidente habría ocurrido durante el descenso

De acuerdo con la información difundida por el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix, ambos argentinos realizaban una ruta de escalada cuando resbalaron y cayeron hacia el corredor de los Papillons.

Otros montañistas que estaban en el sector observaron el accidente y alertaron a los equipos de emergencia. Los rescatistas llegaron rápidamente, pero no pudieron salvar a Ansiaume, quien murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

El otro escalador presentó heridas de gravedad. Tras ser asistido en la montaña, fue evacuado y trasladado al hospital de Sallanches, en la región francesa de Alta Saboya, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Investigan cómo se produjo la caída

Ansiaume había viajado a Europa por motivos laborales y aprovechó su estadía en Francia para realizar una actividad de montaña junto con su primo, quien residía en ese país.

Según la información conocida, ambos habían completado el ascenso por ese sector del Mont Blanc sin inconvenientes. La caída se habría producido durante el descenso, mientras efectuaban una maniobra de rapel.

Una de las hipótesis señaló que el accidente ocurrió en un tramo de descenso libre, cuando los escaladores se habían desenganchado de las clavijas. En esas circunstancias, un enganche habría provocado que perdieran el equilibrio y cayeran al vacío desde varios metros de altura. La mecánica del hecho, sin embargo, debía ser confirmada por los investigadores.

Dolor en el ambiente vitivinícola

Ansiaume era conocido entre sus allegados como “Rata” y había desarrollado su carrera profesional dentro de la industria vitivinícola. Su muerte provocó numerosas expresiones de pesar entre familiares, amigos y colegas.

Entre sus proyectos más recientes se encontraba el desarrollo de la línea de vinos Contrabando, de Bodegas Tierras Altas. El emprendimiento había sido impulsado junto con su colega y amigo Federico Vargas Arizu.

“Nos quedamos con su irremplazable calidad humana”, expresaron colegas y allegados luego de conocer la noticia. Los mensajes publicados también recordaron los proyectos compartidos y destacaron el vínculo personal que Ansiaume mantenía con quienes trabajaron a su lado.

El mensaje de despedida de un amigo

Vargas Arizu compartió una sentida despedida en sus redes sociales: “Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar”.

La tragedia ocurrió en uno de los sectores de alta montaña más reconocidos de los Alpes. La Aiguille du Peigne forma parte de las agujas de Chamonix y es frecuentada por escaladores debido a las características técnicas de sus paredes y sus diferentes rutas.

Las autoridades francesas continuaban con las actuaciones para determinar cómo se produjo la caída. Mientras tanto, el argentino sobreviviente permanecía bajo atención médica después de haber sido operado.