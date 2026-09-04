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Publicaron el padrón provisorio para adjudicar 64 viviendas en Entre Ríos

El IAPV difundió los listados de aspirantes habilitados para 42 viviendas en Gualeguaychú y 22 en Feliciano. Quienes no figuren podrán presentar observaciones hasta el 13 de septiembre.

4 de Septiembre de 2026
Grupos habitacionales del IAPV
Grupos habitacionales del IAPV

El IAPV difundió los listados de aspirantes habilitados para 42 viviendas en Gualeguaychú y 22 en Feliciano. Quienes no figuren podrán presentar observaciones hasta el 13 de septiembre.

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) publicó este viernes el padrón provisorio de aspirantes para la adjudicación de 64 viviendas en Entre Ríos, correspondientes a dos nuevos grupos habitacionales.

 

Los listados comprenden a las familias inscriptas para 42 viviendas en Gualeguaychú y otras 22 unidades habitacionales en Feliciano. Allí aparecen quienes, de acuerdo con la información registrada ante el organismo provincial, se encuentran habilitados para continuar participando del proceso de adjudicación.

 

Desde el IAPV explicaron que aquellas personas inscriptas que no aparezcan en el padrón deberán revisar los datos declarados en su ficha y comunicarse con el Área de Desarrollo Humano para efectuar las consultas correspondientes.

 

El organismo estableció que el plazo para presentar observaciones permanecerá abierto hasta el 13 de septiembre. Durante ese período podrán plantearse posibles errores o situaciones que requieran una revisión.

 

Una vez finalizada esa instancia, el IAPV analizará las presentaciones recibidas y posteriormente dará a conocer el Padrón Definitivo de Aspirantes Habilitados, que será utilizado para continuar con el procedimiento previsto para la adjudicación.

 

Cómo realizar consultas ante el IAPV

Las familias que necesiten efectuar consultas deberán comunicarse con el Área de Desarrollo Humano del IAPV a través de WhatsApp al 3434689522.

 

Desde el organismo aclararon que esa vía recibe únicamente mensajes escritos, por lo que no se atenderán llamadas telefónicas ni mensajes de audio.

 

Los listados 👇🏻

Temas:

IAPV Viviendas viviendas Entre Ríos Gualeguaychú Feliciano padrón provisorio
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