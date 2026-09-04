Becas provinciales: confirmaron el cronograma de pagos para septiembre

El Instituto Becario confirmó el cronograma de pagos de las becas provinciales correspondientes a estudiantes de nivel secundario y superior de Entre Ríos. Las acreditaciones comenzarán el lunes 7 de septiembre y se realizarán a través del Banco Entre Ríos.

El esquema estará organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario y se extenderá durante tres jornadas consecutivas.

De esta manera, quienes perciben el beneficio podrán conocer con anticipación cuándo estará disponible el dinero correspondiente al mes.

Cronograma de pagos de las becas provinciales

El lunes 7 de septiembre cobrarán los beneficiarios cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3.

El martes 8 será el turno de las terminaciones 4, 5 y 6, mientras que el miércoles 9 se completará el cronograma con los documentos finalizados en 7, 8 y 9.

Los pagos de las becas provinciales se efectuarán mediante el Banco Entre Ríos, según informó el organismo encargado del programa.

Cuánto cobra cada estudiante

Con los montos vigentes, los alumnos del nivel secundario reciben $50.000 mensuales. Para quienes cursan estudios terciarios, el beneficio asciende a $70.000 por mes.

En tanto, los estudiantes universitarios perciben $100.000 mensuales, el importe más alto dentro del esquema provincial.

Los beneficiarios también pueden verificar el estado de sus trámites mediante las herramientas de autoconsulta disponibles en el sitio web del Instituto Becario. Para ingresar, es necesario utilizar el usuario y la contraseña registrados previamente en la plataforma.