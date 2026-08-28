Fijaron un nuevo aumento para las Becas Manuel Belgrano: en cuánto quedan

Las Becas Manuel Belgrano fueron actualizadas a $187.495 mensuales. La medida alcanza a la convocatoria 2026 y se aplica desde la cuota correspondiente a junio.
Las Becas Manuel Belgrano aumentaron a $187.495 mensuales, según estableció la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 544/2026. El nuevo valor se aplicará a partir de la cuota correspondiente a junio de este año.
La medida fue dictada el 26 de agosto y actualizó el monto que había sido establecido previamente para la Convocatoria 2026 del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. La decisión se fundamentó en una ampliación del crédito presupuestario destinado a becas.
El programa tiene como principal objetivo proporcionar un incentivo económico para que jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos puedan realizar una carrera universitaria o una tecnicatura en una disciplina considerada estratégica para el desarrollo económico y productivo del país.
De $122.527 a $187.495 mensuales
La Convocatoria 2026 de las Becas Manuel Belgrano había sido puesta en marcha mediante la Resolución 159, del 13 de marzo. En ese momento, la Secretaría de Educación había establecido un cupo máximo de 36.000 becas y fijado el beneficio mensual en $81.685.
Posteriormente, mediante la Resolución 431 del 26 de junio, el organismo había actualizado ese monto y lo había llevado a $122.527 mensuales, con aplicación desde la cuota correspondiente a junio de 2026.
Ahora, la Resolución 544/2026 volvió a modificar el valor y estableció que cada beca será de $187.495 por mes. La nueva suma también tendrá vigencia desde la cuota correspondiente a junio.
La ampliación presupuestaria que permitió el aumento
En los fundamentos de la resolución, la Secretaría de Educación recordó que mediante el Decreto 594, fechado el 15 de julio de 2026, se dispuso una ampliación del crédito presupuestario destinado a becas.
“En virtud de dicha ampliación, resulta procedente incrementar el valor mensual de las becas a la suma de pesos ciento ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco ($187.495), a partir del 1 de junio de 2026”, estableció la normativa.
A partir de esa disponibilidad presupuestaria, la Subsecretaría de Políticas Universitarias impulsó el acto administrativo para actualizar formalmente el beneficio establecido para la convocatoria de este año.
Qué establece la resolución
El artículo 1° fijó expresamente en $187.495 el monto mensual de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano y determinó que el nuevo valor deberá aplicarse “a partir de la cuota correspondiente al mes de junio de 2026”.
De esta manera, quedó modificado nuevamente el monto establecido originalmente por la Resolución 159/2026 y posteriormente actualizado mediante la Resolución 431/2026.
Finalmente, el artículo 2° determinó que el gasto necesario para cumplir con la actualización será atendido con cargo a la jurisdicción del Ministerio de Capital Humano, dentro de la Secretaría de Educación y del Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior.