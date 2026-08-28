La producción de petróleo alcanzó un récord en Argentina impulsada por Vaca Muerta

La producción de petróleo en la Argentina alcanzó un nuevo récord en julio, al llegar a los 916.200 barriles diarios, lo que representa un incremento del 17,2% respecto del mismo mes de 2025.

El crecimiento de la actividad estuvo impulsado principalmente por Vaca Muerta, segpun marcan los informes a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la formación no convencional ubicada en la provincia de Neuquén que continúa ganando peso dentro de la matriz energética nacional.

Durante julio, Vaca Muerta alcanzó una producción de 643.100 barriles diarios, con un aumento del 26,4% interanual. De esta manera, la formación neuquina ya concentra más del 70% del petróleo que se extrae en la Argentina.

El fuerte crecimiento de la producción también tuvo impacto en las exportaciones argentinas. El aumento de los volúmenes disponibles permitió que el petróleo crudo se convirtiera en el principal producto vendido por la Argentina al exterior en lo que va del año.

El avance de Vaca Muerta se convirtió así en uno de los principales factores detrás del crecimiento de la producción hidrocarburífera y de la generación de mayores saldos exportables.

También crece la producción de gas

El desarrollo de la cuenca neuquina también se refleja en el mercado del gas natural.

La producción nacional se mantuvo en 158,8 millones de metros cúbicos diarios, mientras que Vaca Muerta aportó 96,5 millones de metros cúbicos por día.

En este caso, la producción de gas de la formación neuquina registró un incremento del 5,9% respecto de julio de 2025.

Los datos muestran el creciente peso de Vaca Muerta tanto en petróleo como en gas y consolidan a la formación neuquina como uno de los principales motores de la actividad energética argentina.

El crecimiento de la producción hidrocarburífera también está acompañado por un mayor protagonismo de empresas privadas en la operación y el desarrollo de los yacimientos.

Los nuevos récords de producción de petróleo y el crecimiento de la extracción de gas consolidan la expansión de la industria energética argentina, con Vaca Muerta como principal eje del proceso.

El aumento de la producción, sumado al crecimiento de las exportaciones, refuerza además la importancia estratégica de la formación neuquina para el ingreso de divisas y el desarrollo de la economía argentina, indica la agencia NA.