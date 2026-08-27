Fondo de Desempleo: los nuevos topes dependerán del aumento del salario mínimo

Una posible actualización del salario mínimo modificaría los límites aplicados por ANSES para liquidar la Prestación por Desempleo, conocida habitualmente como Fondo de Desempleo. El nuevo valor será discutido este viernes por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Actualmente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil está fijado en $376.600 mensuales. Ese importe funciona como referencia directa para definir el piso y el techo que puede cobrar un trabajador desempleado.

Desde agosto, la prestación tiene un monto mínimo de $188.300, equivalente al 50% del salario mínimo, y un máximo de $376.600, correspondiente al 100%. Estos valores cambiarían si el Consejo aprueba un incremento.

Cómo impactaría el nuevo salario mínimo

El aumento del salario mínimo no determina una suma única para todos los beneficiarios. Lo que modifica son los límites dentro de los cuales ANSES debe calcular y liquidar cada prestación.

El monto individual se determina tomando el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual neta que el trabajador haya cobrado durante los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral.

El resultado de esa cuenta no puede quedar por debajo del 50% ni superar el 100% del salario mínimo vigente. Por eso, aunque la fórmula arroje una cifra diferente, ANSES deberá respetar esos límites.

Un ejemplo para entender el cálculo

Si una persona obtiene mediante la fórmula un resultado inferior al piso, cobrará el monto mínimo establecido. En agosto, ese límite es de $188.300.

Si el cálculo queda dentro del rango de $188.300 a $376.600, percibirá la suma resultante. En cambio, cuando supere el techo, el pago quedará limitado actualmente a $376.600.

Cuando se establezca el nuevo salario mínimo, tanto el piso como el techo subirán en la misma proporción. Si el incremento fuera, por ejemplo, del 10%, ambos límites también aumentarían un 10%, aunque el porcentaje definitivo todavía no fue resuelto.

Cuándo se conocerán los nuevos montos

El Consejo del Salario se reunirá este viernes 28 de agosto. En ese ámbito participarán representantes de los trabajadores, empleadores y el Gobierno para debatir el nuevo valor de referencia.

A diferencia de las jubilaciones y asignaciones, el salario mínimo no cuenta con una fórmula de movilidad mensual vinculada directamente con la inflación. Su actualización depende de las decisiones adoptadas en el Consejo.

Una vez definido y oficializado el nuevo importe, ANSES deberá adecuar los límites del Fondo de Desempleo. Hasta entonces continuarán vigentes el mínimo de $188.300 y el máximo de $376.600.