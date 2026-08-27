Calendario de pagos de ANSES en septiembre: cuándo cobran jubilados, AUH y beneficiarios

El calendario de pagos de ANSES en septiembre 2026 ya quedó definido para jubilados, pensionados y titulares de las principales asignaciones y prestaciones sociales. El cronograma comenzará el martes 8 de septiembre para varios grupos y se extenderá, según el beneficio, hasta octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social organizó las fechas principalmente de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Habrá esquemas diferentes para jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, quienes cobran por encima de ese monto, titulares de AUH y otras prestaciones.

El calendario también comprende la Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pensiones No Contributivas (PNC), asignaciones de pago único y la prestación por Desempleo. En algunos casos, las ventanas de cobro permanecerán abiertas durante varias semanas.

Cuándo cobran los jubilados con haberes mínimos

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo comenzarán a cobrar el 8 de septiembre. Los pagos se realizarán de manera escalonada hasta el lunes 21, según la terminación del DNI.

El cronograma quedó establecido así: DNI terminados en 0, 8 de septiembre; en 1, 9 de septiembre; en 2, 10 de septiembre; en 3, 11 de septiembre; en 4, 14 de septiembre; y en 5, 15 de septiembre.

Para las restantes terminaciones, los DNI finalizados en 6 cobrarán el 16 de septiembre; en 7, el 17; en 8, el 18; y en 9, el 21 de septiembre. ANSES indicó que el recibo de haberes podrá consultarse en mi ANSES a partir del comienzo del calendario.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo tendrán un cronograma más concentrado, que comenzará el martes 22 de septiembre y finalizará el lunes 28.

Los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el 22 de septiembre; los finalizados en 2 y 3, el 23; aquellos terminados en 4 y 5, el 24; y los DNI que concluyen en 6 y 7, el 25 de septiembre.

Finalmente, los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9 recibirán sus haberes el 28 de septiembre, cerrando de esta manera el cronograma mensual correspondiente a este grupo.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo compartirán el cronograma de los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo. Los depósitos comenzarán el 8 de septiembre.

Los titulares con DNI terminados en 0 cobrarán el 8 de septiembre; en 1, el 9; en 2, el 10; en 3, el 11; en 4, el 14; y aquellos cuyos documentos finalicen en 5 tendrán acreditado el beneficio el 15 de septiembre.

El calendario continuará con los documentos terminados en 6, el 16 de septiembre; en 7, el 17; en 8, el 18; y en 9, el 21 de septiembre.

Asignación por Embarazo

Para quienes perciben la Asignación por Embarazo, los pagos comenzarán el jueves 10 y se extenderán hasta el miércoles 23 de septiembre, también siguiendo el número final del DNI.

El esquema será: terminación 0, 10 de septiembre; 1, 11; 2, 14; 3, 15; 4, 16; 5, 17; 6, 18; y 7, 21 de septiembre.

Las dos últimas jornadas corresponderán a los documentos finalizados en 8, que cobrarán el 22 de septiembre, y a los terminados en 9, cuyos titulares percibirán la asignación el 23 de septiembre.

Prenatal, Maternidad y asignaciones de pago único

Para la Asignación por Prenatal, los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 10 de septiembre; 2 y 3, el 11; 4 y 5, el 14; 6 y 7, el 15; y 8 y 9, el 16 de septiembre. En el caso de la Asignación por Maternidad, ANSES señaló que todas las terminaciones cobran el primer día del calendario de pago.

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento tendrán períodos más amplios. Para la primera quincena, todas las terminaciones podrán cobrar del 9 de septiembre al 9 de octubre.

En tanto, la segunda quincena de las asignaciones de pago único tendrá disponible el pago para todas las terminaciones del DNI desde el 21 de septiembre hasta el 9 de octubre.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas también comenzarán a abonarse el 8 de septiembre. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán ese día, mientras que los finalizados en 2 y 3 lo harán el 9 de septiembre.

El cronograma seguirá con los documentos terminados en 4 y 5, el 10 de septiembre; 6 y 7, el 11; y 8 y 9, el 14 de septiembre.

Por otra parte, las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas tendrán una única ventana para todas las terminaciones del documento. Los pagos estarán disponibles desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre.

Cuándo se paga la prestación por Desempleo

La prestación por Desempleo Plan 1 se abonará desde el 22 de septiembre. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 22; aquellos finalizados en 2 y 3, el 23; y los terminados en 4 y 5, el 24 de septiembre.

El cronograma continuará con los documentos terminados en 6 y 7, cuyos titulares cobrarán el 25 de septiembre, mientras que aquellos finalizados en 8 y 9 tendrán su fecha de pago prevista para el 28 de septiembre.

En el caso del Desempleo Plan 2, ANSES estableció un período único para todas las terminaciones de DNI. Según el esquema informado, el pago estará disponible del 1 al 9 de octubre, completando así el calendario correspondiente a las prestaciones detalladas para septiembre.