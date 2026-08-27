Dibu Martínez tiene todo acordado para ser nuevo arquero del Chelsea

Dibu Martínez tiene todo acordado para convertirse en nuevo arquero del Chelsea, en uno de los movimientos más resonantes de las últimas horas del mercado de pases europeo. El futbolista argentino dejaría Aston Villa después de seis temporadas y continuaría su carrera en otro equipo de la Premier League.

Según informó la prensa británica, Chelsea llegó a un acuerdo para adquirir el pase del arquero por alrededor de 7,5 millones de libras. El campeón del mundo deberá completar la revisión médica antes de firmar un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2028, con una opción para prolongarlo hasta mediados de 2029.

El conjunto de Londres buscaba incorporar un guardameta antes del cierre del libro de pases. Aunque Robert Sánchez comenzó la temporada como titular y Mike Penders quedó como alternativa, el entrenador Xabi Alonso pretendía sumar experiencia y competencia para un puesto que había generado dudas.

El acuerdo para la llegada de Dibu Martínez

Las primeras versiones indicaron que Chelsea había iniciado conversaciones con el entorno del arquero argentino y evaluaba presentar una oferta.

Posteriormente, medios ingleses aseguraron que los clubes alcanzaron un entendimiento por 7,5 millones de libras y que la operación quedó condicionada a los estudios médicos y la firma del contrato. The Sun informó el acuerdo por el pase.

Dibu Martínez ya había manifestado su intención de abandonar Aston Villa. Durante este mercado mantuvo negociaciones con Juventus, aunque las diferencias económicas entre las instituciones impidieron que la transferencia al fútbol italiano se concretara.

La situación representó el segundo período consecutivo de transferencias en el que el arquero buscó cambiar de club. Un año antes había mantenido conversaciones para sumarse al Manchester United, pero aquella operación tampoco avanzó.

Aston Villa había preparado su reemplazo

Ante la posibilidad de perder a Martínez, Aston Villa incorporó al japonés Zion Suzuki, procedente del Parma, por una cifra cercana a los 30 millones de libras. Además, Unai Emery había elegido a Marco Bizot para comenzar la temporada como titular, mientras Suzuki ocupó un lugar entre los suplentes.

El arquero argentino no integró la convocatoria en la derrota de Aston Villa frente a Brighton durante la primera fecha de la Premier League. Su ausencia profundizó las versiones sobre una salida inminente y redujo sus posibilidades de volver a ocupar el arco del conjunto de Birmingham.

Chelsea, por su parte, avanzó por Martínez después de los errores cometidos por Robert Sánchez en el triunfo 3-2 sobre Fulham. El club londinense consideró que el argentino podía aportar jerarquía, liderazgo y experiencia a un plantel que pretendía competir por los primeros puestos. The Guardian había adelantado las negociaciones.

El ciclo de Martínez en Aston Villa

Dibu Martínez dejaría Aston Villa después de disputar 256 partidos y mantener su arco invicto en 80 oportunidades. El marplatense llegó en 2020 desde Arsenal y se consolidó rápidamente como una de las principales figuras del equipo.

Su etapa en el club tuvo como punto culminante la conquista de la Europa League 2026. El conjunto dirigido por Emery derrotó 3-0 al Friburgo en la final y Martínez sostuvo la valla invicta pese a haber sufrido una fractura en un dedo durante el calentamiento previo.

El traspaso al Chelsea implicaría que el arquero resignara la posibilidad de disputar la Champions League durante esta temporada. Aston Villa había obtenido la clasificación por consagrarse campeón de la Europa League, mientras que el equipo londinense no participará de competencias continentales.

Martínez, de 33 años, compartirá plantel con otros futbolistas argentinos y afrontará un nuevo desafío en Inglaterra, donde también defendió los colores de Arsenal. La transferencia quedará formalizada una vez superada la revisión médica y rubricados los documentos correspondientes.