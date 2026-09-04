Cocineras comunitarias preparan 300 porciones diarias para familias de barrio La Floresta en Paraná

Las cocineras comunitarias de La Floresta sostienen diariamente una olla en el Centro de Reciclado de la Cooperativa de Recicladores de Paraná, donde preparan alimentos para los cartoneros que trabajan en la planta y también para familias del barrio. En diálogo con El Despertador de Elonce, explicaron cómo funciona la iniciativa y cuáles son sus principales necesidades.

Rosa, una de las vecinas que participa de la olla popular, contó que trabajan cinco días a la semana. "De lunes a jueves les cocinamos a todos los compañeros que están trabajando a la mañana y a la noche. Los viernes se cocina para la gente del barrio y de toda la zona", detalló.

La asistencia alcanza actualmente a unas 45 familias y alrededor de 300 porciones. Sin embargo, la demanda puede superar las previsiones debido a que se acercan nuevas personas. "Siempre viene más gente y no alcanza con lo que nos dan", explicó Rosa.

Necesitan alimentos para sostener la olla

Uno de los principales desafíos es conseguir los insumos necesarios para cocinar todos los días. "Tenemos pocos alimentos. A veces nos cuesta conseguir verduras y carne", señaló la mujer mientras preparaban un salteado de chorizo con arroz durante la entrevista.

Quienes quieran colaborar pueden acercarse directamente a la cooperativa. El espacio se encuentra en el sector comprendido por las calles República del Líbano, Germán Burmeister y República de Siria, en barrio La Floresta.

Rosa destacó además la satisfacción que encuentra en esta tarea. "Me encanta, aunque sea darle un plato de comida a esa gente que se va contenta. La gente es súper agradecida, más cuando son familias numerosas a las que no les alcanza", expresó.

Actividades para reunir recursos

Las integrantes también organizan actividades para solventar gastos y conseguir elementos. Realizaron, entre otras propuestas, un bingo para adquirir utensilios y preparan celebraciones destinadas a los niños del barrio.

Patricia, otra de las cocineras, resumió el espíritu de la iniciativa: "Vengo a cocinar porque me gusta ayudar a la gente, que tenga su plato de comida, su pancita llena, y lo hago de corazón".