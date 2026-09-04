Subieron las multas en provincia de Buenos Aires y negarse a un control puede costar $2,7 millones

Las multas de tránsito aumentaron desde septiembre en la provincia de Buenos Aires, luego de que se actualizara el valor de la Unidad Fija (UF) utilizada para calcular cada sanción. El nuevo monto quedó establecido en $2.281 y estará vigente durante septiembre y octubre.

Hasta agosto, cada UF tenía un valor de $2.271, por lo que el ajuste fue de aproximadamente 0,4%. Aunque la variación porcentual es acotada, en las infracciones más graves puede representar diferencias de varios miles de pesos.

El sistema bonaerense no fija un precio único para cada falta. Las sanciones están expresadas en una determinada cantidad de UF y el importe final depende tanto del tipo de infracción como de su gravedad.

Cuánto pueden costar las multas

Una infracción por exceso de velocidad puede ubicarse entre 150 y 1.000 UF. Con los nuevos valores, eso representa entre $342.150 y $2.281.000.

Negarse a realizar un control de alcoholemia contempla una de las sanciones más altas: entre 500 y 1.200 UF, equivalentes actualmente a entre $1.140.500 y $2.737.200.

Circular sin seguro obligatorio puede costar entre $684.300 y $2.281.000. El mismo rango corresponde a pasar un semáforo en rojo o transitar con la VTV vencida.

Alcohol, casco y otras infracciones

Conducir con una cantidad de alcohol en sangre superior a la permitida o bajo los efectos de estupefacientes puede derivar en sanciones de entre $456.200 y $2.281.000.

En tanto, circular en contramano o utilizar indebidamente la banquina tiene actualmente un rango de entre $456.200 y $2.281.000.

No utilizar cinturón de seguridad o casco puede generar multas de entre $228.100 y $1.140.500, mientras que estacionar de manera indebida tiene sanciones que van desde $114.050 hasta $228.100.

Cómo consultar si existen infracciones

Los conductores pueden verificar si registran deudas a través del sistema oficial InfraccionesBA. La consulta se puede realizar utilizando el dominio del vehículo o los datos del documento del titular.

La plataforma permite visualizar las infracciones pendientes, descargar los cupones correspondientes y realizar el pago. También ofrece la posibilidad de presentar descargos cuando el conductor considera que una sanción fue aplicada de manera incorrecta.

El valor de $2.281 por UF permanecerá vigente durante el bimestre septiembre-octubre en Buenos Aires, por lo que será la referencia utilizada para calcular las multas provinciales durante ese período.