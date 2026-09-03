Fiscalización electrónica en Paraná: cómo se notifican las multas y qué pasa con el uso del celular

La fiscalización electrónica en Paraná avanzará con la puesta en funcionamiento de alrededor de 40 puntos de control destinados a detectar infracciones de tránsito. El secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, brindó a Elonce precisiones sobre el funcionamiento del sistema y aclaró aspectos clave para los conductores: desde cómo serán notificados hasta qué conductas podrán ser sancionadas.

Las cámaras no tendrán todas la misma función. La mayoría estará destinada a controlar el cruce de semáforos en rojo, aunque también habrá dispositivos para detectar exceso de velocidad, falta de utilización del cinturón de seguridad, uso indebido del celular y circulación de tránsito pesado por sectores donde está prohibido.

Bolzán remarcó que el objetivo del sistema es preventivo y rechazó que la implementación tenga como finalidad incrementar la recaudación municipal. “Entendemos que esto no es una medida recaudatoria. El municipio no quiere recaudar un centavo con esto. Ninguno debería cometer ninguna infracción de tránsito. Esto es lo que buscamos nosotros evitar”, afirmó.

Cómo se notificará una multa detectada por las cámaras

Una de las principales dudas está relacionada con la forma en que el conductor conocerá que recibió una infracción. Sobre este punto, Bolzán explicó que existe un procedimiento establecido para que la notificación llegue al infractor y no se entere de la sanción tiempo después, al realizar otro trámite.

“Todo eso está ordenado, se hace a través de la Policía de Entre Ríos, que llega la notificación personal a la casa”, indicó el funcionario. Además, señaló que ya existen comunicaciones vinculadas con los controles que no constituyen infracciones, sino advertencias relacionadas, por ejemplo, con la utilización del cinturón de seguridad.

La implementación, por otra parte, no implica que las aproximadamente 40 cámaras comiencen a sancionar simultáneamente y sin aviso previo. Cada punto deberá contar con la señalización correspondiente antes de quedar habilitado para labrar infracciones.

Cuándo se considera que un vehículo cruzó un semáforo en rojo

Otro de los puntos que explicó Bolzán está relacionado con una situación frecuente en las esquinas semaforizadas: qué ocurre cuando el semáforo cambia a rojo y el automóvil ya avanzó sobre la senda peatonal.

El funcionario aclaró que la infracción no se determina simplemente por quedar detenido sobre la línea. “En realidad el cruce de semáforo en rojo se toma previo a lo que sería la senda peatonal. Si te da en rojo previo a la senda peatonal y ya cruzaste la senda peatonal en rojo, ahí se habilita la infracción. Si no, no es infracción”, explicó.

También indicó que la falta de señalización puede ser planteada por el conductor. “Si no está señalizado, es una medida también que se pueda hacer un descargo de eso”, sostuvo. De esta manera, quienes consideren que una multa fue confeccionada incorrectamente tendrán disponible la instancia para efectuar el correspondiente descargo.

Los semáforos no están obligados a tener segundero

Durante la entrevista también se abordó la situación de los semáforos que cuentan con contadores regresivos. Bolzán aclaró que no existe una obligación para que todos los dispositivos tengan este sistema.

“No todos los semáforos tienen que tener segundero, eso es incorrecto. Se avanza en la colocación de segundero porque entendemos que te da previsibilidad en el paso”, señaló.

En cuanto a los lugares donde existe giro permitido hacia la derecha, recordó una situación detectada en la zona de Almafuerte, donde la indicación que habilitaba esa maniobra había quedado tapada. Según explicó, el inconveniente fue corregido.

Qué pasa con Uber y quienes utilizan el celular como GPS

La utilización del teléfono celular fue otro de los temas que generó interrogantes, especialmente entre choferes que trabajan mediante aplicaciones de viajes y necesitan el dispositivo para recibir recorridos o utilizar sistemas de navegación.

Bolzán diferenció el uso del teléfono colocado en un soporte como GPS de aquellas situaciones en las que el conductor lo lleva en la mano para hablar o escribir. “La Ley Nacional de Tránsito lo que habilita es al manos libres. No aconseja el uso de celular ni estar hablando porque distrae, pero habilita el uso de manos libres”, explicó.

Sobre el caso puntual de los trabajadores de plataformas, agregó: “Si uno lo tiene, como en las aplicaciones, por ejemplo Uber, que van con el GPS puesto en el parabrisas, eso está habilitado. Lo que no se permite es estar hablando o estar escribiendo con la mano”. De esta manera, tener el dispositivo colocado en un soporte para utilizar el GPS no será considerado por sí mismo una infracción.

Las cámaras tendrán funciones diferentes

El funcionario explicó además que no todos los puntos de fiscalización estarán destinados a detectar las mismas faltas. “Cada una va a tener su función. La mayoría son de cruce al semáforo en rojo. Esa es la falta más grave que nosotros vemos”, señaló.

A esos controles se sumarán algunos puntos destinados a sancionar otras conductas. “Va a haber algunos puntos que van a infraccionar el no uso del cinturón o el uso del celular cuando uno está conduciendo”, precisó Bolzán.

En materia de velocidad también habrá controles específicos. El secretario mencionó que se instaló una cámara en la zona de calle Uranga, aunque aclaró que todavía no estaba habilitada debido a que previamente debe completarse la señalización correspondiente. “Todo tiene que estar señalizado correctamente”, enfatizó.

Cuánto cuesta cruzar un semáforo en rojo

Respecto de los valores de las sanciones, Bolzán explicó que los montos son determinados por el Juzgado de Faltas mediante un sistema de unidades fijas y que no dependen directamente del área de Seguridad Vial.

Al ser consultado específicamente sobre el cruce de un semáforo en rojo, confirmó que la sanción está establecida en 200 unidades fijas. Las demás infracciones, como el uso del celular o la falta de cinturón de seguridad, poseen valores diferentes y menores debido a que el cruce en rojo es considerado una de las conductas de mayor riesgo.

“Entiendo que hay algunas cuestiones por lo elevado que son, pero de nuevo no los manejamos nosotros. Nosotros queremos evitar justamente que se sancione eso, que haya infracciones, y hacer este tipo de notas para prevenir justamente que se produzcan las infracciones”, manifestó el funcionario.

Cuándo comenzarán a funcionar todos los puntos

Bolzán aclaró que las cámaras todavía se encuentran en proceso de instalación y adecuación. Antes de que puedan comenzar a generar infracciones deberán estar colocados los carteles que adviertan a los conductores sobre la presencia de los controles.

“Esas cámaras no están funcionando hoy, se están colocando recién . Es por esto las medidas de comunicación para que la gente sepa esto de antemano. Se tiene que colocar toda la cartelería preventiva para esto y que avise”, explicó.

La intención municipal es completar el proceso durante las próximas semanas. “Nosotros esperemos tenerlo a fin de mes ya habilitado todos los puntos, pero va a depender de la operatividad de la empresa”, anticipó Bolzán . El sistema funcionará además mediante un convenio con la Policía de Entre Ríos.