Selección de Entre Ríos U13 hizo podio y sus protagonistas contaron la experiencia

REDACCIÓN ELONCE
La Selección de Entre Ríos U13 logró subir al podio en el Campeonato Argentino. Cinco jugadores paranaenses que integraron el plantel visitaron Elonce, mostraron sus medallas y contaron cómo vivieron el torneo, los nervios y el esfuerzo para representar a la provincia.
La Selección de Entre Ríos U13 consiguió subir al podio en el Campeonato Argentino de básquet y cinco de los jóvenes paranaenses que integraron el plantel compartieron la experiencia en Buenas Noches. Juan Martín Pérez Mercader, Máximo Barzola, Santiago Petrili, Lucas Pomini Vicari y Lucas Viva mostraron sus medallas y hablaron del orgullo, los nervios y el esfuerzo que demandó representar a la provincia.
Los jugadores que participaron del programa representan a diferentes instituciones de Paraná. Pérez Mercader juega en Estudiantes y fue capitán del seleccionado; Barzola y Petrili pertenecen a Ciclista; Pomini Vicari juega en Talleres y Viva integra Quique. El plantel provincial también estuvo compuesto por chicos provenientes de otras localidades entrerrianas.
Para el capitán, vestir la camiseta entrerriana representó uno de los momentos más importantes de su corta trayectoria deportiva. “Es un orgullo representar así de esta manera a la selección Entre Ríos”, expresó Juan Martín Pérez Mercader. Sobre lo vivido durante la competencia, agregó: “Fue una locura todo el torneo, la verdad. La experiencia fue muy buena, muy bueno el torneo. Córdoba fue una locura y la experiencia estuvo muy buena, hubo muchos nervios cada partido”.
Tres etapas hasta alcanzar el podio
El camino de Entre Ríos hacia las instancias decisivas demandó tres viajes. La primera etapa se disputó en Formosa, posteriormente llegó una segunda instancia en Córdoba y finalmente el seleccionado participó del cuadrangular decisivo en Río Tercero. En semifinales, los entrerrianos fueron derrotados por Santa Fe, que posteriormente se consagró campeón.
Pérez Mercader también recordó el momento en que recibió la confirmación de que formaría parte del seleccionado provincial. “Lo más lindo que me pudo haber pasado. Me acuerdo que festejamos con mi mamá y con mi familia”, contó. Sobre las exigencias de la preparación, señaló: “Tres etapas, tres viajes. El torneo en sí, fue una locura, todo muy bien organizado y también las prácticas eran bastante duras, pero fue muy buena la experiencia”.
Máximo Barzola también puso el acento en el trabajo realizado para conseguir la medalla. El jugador de Ciclista, quien comenzó a practicar básquet hace aproximadamente cinco años, resumió: “Muy lindo porque tuvimos que trabajar mucho para lograr este logro y estuvo muy bueno todo encima”. Además, reconoció que la previa de los encuentros estuvo acompañada por nervios y ansiedad.
El esfuerzo para quedar entre los elegidos
Santiago Petrili definió la participación como “una experiencia hermosa” y destacó especialmente todo el camino previo que debieron atravesar los integrantes del equipo. “Todos los que quedamos, sabemos el esfuerzo que hicimos para estar en esa selección. Felicidad por todo el equipo y todo lo que pudimos lograr”, afirmó.
Uno de los aspectos destacados por los chicos fue la relación construida entre jugadores provenientes de diferentes puntos de Entre Ríos. “La verdad que sí, muy buen grupo tuvimos. Siendo cinco de Paraná y siete del interior. Supimos armar un buen grupo y nos establecimos una amistad muy rápida”, relató Petrili.
El jugador se incorporó sobre el final de la preselección porque se encontraba de vacaciones. A pesar de contar con menos entrenamientos junto al resto, logró adaptarse rápidamente: “Yo llegué a la última práctica a la preselección porque estaba de vacaciones. Pero la única práctica que tuve, me acostumbré muy rápido al equipo, al grupo y la verdad excelente”, recordó.
La actitud, una de las claves de Entre Ríos
Consultado sobre cuál había sido la principal explicación para que Entre Ríos alcanzara el podio, Petrili sintetizó la respuesta poniendo el foco en el carácter demostrado por el equipo durante la competencia: “En la garra”. La expresión provocó risas en el estudio, pero resumió la intensidad con la que los jóvenes afrontaron cada encuentro.
Lucas Pomini Vicari, jugador de Talleres, comenzó a practicar básquet alrededor de los ocho años y reconoció que integrar el seleccionado fue uno de los acontecimientos más importantes desde que empezó a jugar. “Una alegría tremenda”, expresó al recordar el logro obtenido.
La posibilidad de vestir la camiseta provincial incluso superó sus expectativas. “La verdad fue una experiencia muy linda. Nunca me imaginé que iba a ir una selección Entre Ríos”, contó el joven jugador, quien además destacó la importancia que tiene para él representar habitualmente a Talleres.
El trabajo de los clubes de Paraná
La participación de cinco jugadores de Paraná volvió a poner en evidencia el trabajo formativo realizado por los clubes de la ciudad. Estudiantes, Ciclista, Talleres y Quique tuvieron representantes en un seleccionado que logró posicionarse entre los mejores del Campeonato Argentino de la categoría.
Lucas Viva, representante de Quique, también admitió que no esperaba ser seleccionado. “Tampoco me imaginé nunca que iba a quedar en la selección de Entre Ríos”, manifestó. Ante la posibilidad de proyectarse dentro de la disciplina, aseguró: “Si podría, me dedicaría al básquet”.