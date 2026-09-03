El paranaense Bautista Itria quedó octavo en el Mundial de Canotaje y apunta a Los Ángeles 2028

El palista paranaense Bautista Itria volvió a ubicarse entre los mejores palistas del mundo al finalizar octavo en la prueba K1 5.000 metros del Campeonato Mundial de Canotaje de Velocidad, disputado en Poznan, Polonia. El representante del Club Náutico Paraná regresó al país con sensaciones encontradas, aunque valoró el nivel de la competencia y el camino recorrido durante la temporada.

“Quedé un poquito desconforme en el momento con el octavo puesto porque tenía intenciones de llegar más adelante, pero después revisé todo el trabajo que hice y la verdad que estoy muy contento”, sostuvo Itria en diálogo con Elonce Deportivo, al analizar su participación mundialista.

Del podio panamericano al Mundial

El paranaense llegó a Polonia tras un año de alto rendimiento. En julio obtuvo el quinto puesto en la Copa del Mundo de Montreal, su mejor resultado en una competencia senior, y luego conquistó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano, logros que le permitieron acceder al Mundial.

“Sabía que estaba en condiciones de lograr el primer puesto en el Panamericano y esos resultados me abrieron las puertas para competir el Mundial”, expresó.

La prueba más exigente del calendario

La carrera de 5.000 metros fue la última del programa mundialista y obligó a Itria a esperar varios días antes de competir, una situación que describió como uno de los mayores desafíos mentales.

“El Mundial arranca el miércoles y yo competí recién el domingo. Se hace eterno, pero hoy controlo mucho mejor la ansiedad que en otras competencias”, relató.

Antes del certamen, el seleccionado argentino realizó tres semanas de preparación en España junto a atletas españoles y uruguayos, mientras que la última semana en Polonia estuvo enfocada en mantener la puesta a punto.

El acarreo, la clave de los 5.000 metros

Una de las particularidades de la especialidad es el acarreo, el tramo en el que los palistas deben bajar del bote, correr con él y volver al agua. Itria consideró que allí se definen muchas carreras.“Es algo donde podés ganar mucho tiempo, pero también donde te debilitás si no lo hacés bien. En el cuarto o quinto acarreo el bote ya parece pesar 18 kilos”, explicó.

Itria recordó que practica esa técnica desde los 12 años y aseguró que la experiencia fue más importante que cualquier método específico de entrenamiento.

Un sueño llamado Juegos Olímpicos

Con ocho temporadas vinculado al seleccionado argentino, Itria hizo un balance positivo de su carrera y dejó en claro cuál es la meta que persigue. “Cuando empecé a entrenar en alto rendimiento quería representar a mi país y viajar. Hoy pude cumplir ese sueño, pero mi objetivo es competir en unos Juegos Olímpicos”, afirmó.

Consultado sobre Los Ángeles 2028, el palista entrerriano no ocultó su ilusión: “Creo que tenemos chances. El sistema de clasificación es duro, pero hay que pelearla”.

Actualmente, Itria aprovecha un breve período de descanso antes de retomar los entrenamientos y continuar su preparación con la mira puesta en el próximo ciclo olímpico.