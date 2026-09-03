Cuánto cobra un trabajador rural en septiembre de 2026 y cómo quedó la escala salarial

UATRE estableció nuevos valores para los trabajadores rurales en septiembre de 2026. El Peón General tiene un básico de $1.216.369,67, mientras que otras categorías superan $1,9 millones. Además, se contemplan adicionales por antigüedad y zona.
Los trabajadores rurales en septiembre de 2026 tienen una nueva escala salarial, establecida en el marco del Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Los valores acordados por la UATRE y las entidades empleadoras contemplan aumentos escalonados durante julio, agosto, septiembre y octubre.
Para la categoría Peón General, una de las referencias principales de la actividad, el salario básico mensual alcanzó los $1.216.369,67 en septiembre. El próximo incremento previsto llevará esa remuneración a $1.248.297,96 durante octubre, último tramo contemplado en esta etapa de actualización salarial.
Los importes corresponden a remuneraciones básicas y no necesariamente representan el monto final que recibe cada trabajador. Al básico pueden incorporarse adicionales vinculados con antigüedad, zona desfavorable, características particulares de la actividad y otros conceptos contemplados en la normativa laboral correspondiente.
Cuánto cobra un peón rural en septiembre
La evolución de la categoría Peón General permite observar los incrementos establecidos durante los últimos meses. En julio, el básico era de $1.144.473,80, mientras que en agosto aumentó hasta los $1.183.074,33.
Para septiembre quedó establecido en $1.216.369,67 y durante octubre alcanzará los $1.248.297,96. De esta manera, entre julio y octubre el salario básico de la categoría acumulará un incremento nominal de $103.824,16.
La escala alcanza al personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario. No obstante, las remuneraciones varían según las funciones que realiza cada empleado y existen categorías que presentan básicos superiores al correspondiente al Peón General.
Los salarios de las distintas categorías rurales
Durante septiembre, el Peón Único tiene establecido un básico mensual de $1.233.808,89, mientras que para los peones de arroz, haras y cabañas la remuneración básica asciende a $1.236.359,64.
En el caso de los ovejeros, el salario básico mensual quedó fijado en $1.246.198,42. Por su parte, los trabajadores especializados, categoría que comprende actividades como albañiles, mecánicos, cocineros y otras funciones específicas, tienen un básico de $1.280.836,64.
Los ordeñadores en explotaciones tamberas perciben un salario básico de $1.288.978,84, mientras que aquellos que además desarrollan funciones de carreros alcanzan los $1.327.075,45 mensuales. Los valores corresponden al salario básico, sin comida y sin Sueldo Anual Complementario (SAC).
Cuánto cobran tractoristas, mecánicos y encargados
Entre las categorías con remuneraciones superiores aparecen los trabajadores vinculados al manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola. Para los conductores tractoristas y maquinistas agrícolas, el básico de septiembre quedó establecido en $1.335.085,32.
Los mecánicos tractoristas, en tanto, tienen un salario básico mensual de $1.401.773,57. Dentro de las categorías jerarquizadas, los puesteros perciben $1.321.926,24, mientras que para los capataces el valor asciende a $1.453.595,02.
Los encargados se encuentran entre las categorías de mayores ingresos dentro de esta escala general, con un salario básico de $1.530.963,10 durante septiembre. A esos importes pueden incorporarse los adicionales correspondientes según las condiciones particulares de cada relación laboral.
Actividades rurales con escalas específicas
La estructura salarial del trabajo rural también contempla actividades con remuneraciones propias. En el caso de los tractoristas y maquinistas dedicados exclusivamente a tareas de recolección y cosecha de granos, oleaginosas y arroz, el básico mensual de septiembre asciende a $1.842.414,58, al que se agrega una suma no remunerativa de $20.189,92.
Para la actividad porcina en criaderos, el Peón General tiene un básico de $1.232.279,15, además de una suma no remunerativa de $13.503,81. Las diferencias responden a las escalas particulares establecidas para determinadas tareas y producciones.
Uno de los valores más elevados corresponde a quienes realizan aplicación de productos fitosanitarios. Para el Peón Auxiliar de esa actividad se fijó un salario básico de $1.947.123,70, acompañado por una suma no remunerativa de $21.337,36 durante septiembre.
Cáñamo, riego y actividad olivícola
En la actividad vinculada al cáñamo, el Operario de Campo No Calificado tiene un salario básico mensual de $1.316.010,82, al que se suma un concepto no remunerativo de $14.421,37.
También existe una escala específica para el personal dedicado al riego presurizado en Catamarca y La Rioja. En septiembre, el Operador de Riego Presurizado tiene establecido un básico de $1.385.244,77, además de una suma no remunerativa de $15.180,07.
Por otra parte, la actividad olivícola cuenta con un cronograma salarial diferenciado. El Trabajador Calificado percibe durante septiembre un básico de $1.411.649,19, acompañado por una suma no remunerativa de $37.999,53.
Adicionales que pueden elevar el salario rural
Otra escala particular corresponde al personal dedicado a tareas de alambrado de Stingl Walter Boris en Chubut y Santa Cruz. En ese caso, el Peón tiene en septiembre un salario básico de $1.228.486,44, al que se agrega una suma no remunerativa de $18.979,70.
Más allá de las cifras establecidas para cada categoría, el ingreso final de los trabajadores puede resultar superior. Entre los conceptos que pueden incorporarse aparecen los adicionales por antigüedad, las compensaciones correspondientes a zonas desfavorables y aquellos relacionados con características específicas de las tareas desarrolladas.
De esta manera, septiembre de 2026 presenta nuevos salarios para los trabajadores rurales, mientras que en octubre se aplicará el último tramo de la actualización prevista. En el caso del Peón General, la referencia principal del sector pasará de los actuales $1.216.369,67 a un básico mensual de $1.248.297,96.