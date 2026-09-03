Amnistía Internacional inauguró su Museo Virtual con archivos históricos de Argentina

Amnistía Internacional presentó “Historias que resisten”, un Museo Virtual que recorre más de seis décadas de defensa de los derechos humanos. Incluye la misión realizada en Argentina en 1976, el Premio Nobel de la Paz y el histórico recital de River.
Amnistía Internacional inauguró su Museo Virtual, denominado Historias que resisten, una experiencia interactiva que reúne documentos, fotografías, objetos, registros audiovisuales y campañas vinculadas con más de seis décadas de defensa de los derechos humanos. Entre los materiales se encuentran una carta escrita por Nelson Mandela, elementos relacionados con el Premio Nobel de la Paz que recibió la organización en 1977 y numerosos archivos sobre Argentina.
La iniciativa fue desarrollada desde las Américas y puede recorrerse en español, inglés y portugués. La propuesta busca acercar la historia de la organización a nuevas generaciones mediante materiales que documentaron intervenciones, investigaciones y campañas desarrolladas en distintos países desde su fundación.
El Museo Virtual está distribuido en cinco salas temáticas, donde se pueden conocer campañas emblemáticas, testimonios de personas que actuaron frente a diferentes situaciones de injusticia y piezas originales que permiten reconstruir momentos significativos en la historia de Amnistía Internacional.
De Nelson Mandela al Premio Nobel de la Paz
Entre los documentos destacados aparece una carta que Nelson Mandela escribió a Amnistía Internacional. El recorrido también recupera el Premio Nobel de la Paz que la organización recibió en 1977 por su trabajo en defensa de la dignidad humana frente a prácticas como la tortura y otras violaciones de derechos fundamentales.
Otra de las salas está dedicada a los denominados Embajadores y Embajadoras de Conciencia, una distinción otorgada por Amnistía Internacional a personalidades que utilizaron su reconocimiento público para impulsar distintas causas vinculadas con los derechos humanos.
En ese espacio aparecen figuras internacionales como Nelson Mandela, Peter Gabriel, Malala Yousafzai, Joan Baez, Ai Weiwei, Alicia Keys, Colin Kaepernick y Greta Thunberg junto al movimiento Fridays for Future. De esta manera, el recorrido combina documentación histórica con acciones impulsadas durante las últimas décadas.
La misión de Amnistía Internacional en Argentina en 1976
Argentina tiene una presencia significativa dentro del Museo Virtual. Uno de los episodios centrales corresponde a la primera misión que Amnistía Internacional realizó en el país en 1976, durante la última dictadura cívico-militar y en un contexto marcado por denuncias sobre detenciones y secuestros.
Un año después de aquella misión, la organización presentó en Londres un informe que contenía una lista de personas desaparecidas. Se convirtió así en uno de los primeros documentos internacionales que sistematizó información sobre las desapariciones denunciadas durante el régimen dictatorial.
El recorrido también incorpora imágenes de las Madres de Plaza de Mayo y diferentes documentos vinculados con la búsqueda de verdad y justicia. La experiencia propone reconstruir cómo diferentes organizaciones y movimientos denunciaron internacionalmente las violaciones a los derechos humanos que se producían en el país.
El histórico recital de River por los derechos humanos
Otro de los acontecimientos argentinos recuperados es el histórico cierre de la gira mundial Human Rights Now!, organizada por Amnistía Internacional durante 1988 para conmemorar los 40 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El último recital se desarrolló el 15 de octubre de 1988 en el estadio de River Plate y reunió a reconocidos artistas internacionales. Participaron Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman y Youssou N'Dour, mientras que la representación argentina estuvo a cargo de Charly García y León Gieco.
El concierto convocó a una multitud y quedó registrado como uno de los grandes acontecimientos musicales vinculados con la defensa de los derechos humanos realizados en Argentina. La gira había recorrido diferentes países con el objetivo de instalar el debate sobre las libertades fundamentales mediante la música y la participación de artistas de alcance mundial, indicó Infobae.
La Marea Verde también forma parte del recorrido
El museo no se limita a los acontecimientos relacionados con la última dictadura y también recupera movilizaciones sociales más recientes. Entre ellas se encuentra la denominada Marea Verde, que impulsó el reclamo por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Las movilizaciones congregaron a cientos de miles de personas en diferentes puntos del país y adquirieron especial relevancia durante el debate parlamentario. El proceso culminó en 2020 con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Amnistía Internacional incorporó ese movimiento dentro de una secuencia histórica de acciones colectivas desarrolladas a través de distintas generaciones. El recorrido busca mostrar de qué manera las campañas, organizaciones y movilizaciones fueron modificando las discusiones públicas sobre derechos humanos.
Más de seis décadas reunidas en un espacio digital
El sector dedicado a Argentina sintetiza el espíritu de la propuesta con una reflexión incluida en el Museo Virtual: “Un país que reúne historias de personas que transformaron el dolor en lucha y el silencio en memoria. Cada pieza recuerda que la búsqueda de verdad, justicia y derechos nunca fue un camino individual, sino el resultado de miles de voces que decidieron no rendirse y seguir construyendo un país más libre y más justo”.
Además de los episodios argentinos, Historias que resisten permite recorrer documentos y campañas desarrolladas en diferentes lugares del mundo. Cartas, fotografías, investigaciones, objetos y materiales audiovisuales conforman un archivo digital sobre la trayectoria de la organización.
De esta manera, Amnistía Internacional inauguró su Museo Virtual con una propuesta que vincula algunos de los grandes acontecimientos internacionales de las últimas seis décadas con capítulos centrales de la historia argentina, desde las denuncias realizadas durante la última dictadura hasta las movilizaciones sociales contemporáneas.