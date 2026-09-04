Habrá un nuevo paro en las universidades nacionales la semana que viene

El paro en las universidades nacionales se realizará el martes 8 de septiembre durante 24 horas, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida tendrá alcance nacional e incluirá a trabajadores docentes y nodocentes.

La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y lleva las firmas de CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).

La adhesión de FATUN implica que el paro no estará limitado al dictado de clases. También comprenderá a quienes desarrollan tareas administrativas, técnicas, de mantenimiento y de servicios en las casas de altos estudios.

Cómo afectará a las universidades

Las organizaciones convocaron a un “paro total de actividades”, por lo que durante el martes podrían quedar suspendidas clases, mesas de exámenes, trámites administrativos, atención al público y otras actividades académicas.

El alcance concreto dependerá de la adhesión registrada en cada institución y de las decisiones que adopten las universidades. Los gremios locales deberán informar cómo se implementará la medida en cada facultad.

La protesta alcanzará a las universidades públicas nacionales de todo el país y dará continuidad al plan de lucha desarrollado por las organizaciones del sector durante los últimos meses.

El antecedente del paro anterior

La nueva medida se realizará seis días después del paro de 24 horas concretado el miércoles 2 de septiembre. Aquella protesta también estuvo motivada por el reclamo salarial y las diferencias con el Gobierno nacional.

La huelga anterior se produjo después de que la reunión paritaria terminara sin acuerdo. Los representantes sindicales consideraron insuficiente la propuesta presentada por el Ministerio de Capital Humano.

En aquel encuentro, realizado el 1º de septiembre, el Gobierno ofreció un incremento del 3% para los salarios de ese mes y ratificó otra suba del 3% para octubre.

Las diferencias por el ofrecimiento salarial

El Ministerio presentó el esquema como un aumento del 6% para el bimestre septiembre-octubre. Sin embargo, la propia cartera nacional aclaró que el tramo correspondiente a octubre ya había sido acordado durante junio.

Por ese motivo, los gremios interpretaron que la nueva propuesta solo incorporaba efectivamente el incremento previsto para septiembre y advirtieron que no permitía recuperar la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Desde CONADU, federación conducida por Clara Chevalier, reclamaron una recomposición salarial del 31,2%, a la que debería sumarse la inflación de agosto y el pago de los salarios que consideran adeudados.

Las organizaciones también incluyeron entre sus demandas cuestiones vinculadas con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), las escuelas preuniversitarias y el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo.

Reclamo por la ley de financiamiento

El Frente Sindical sostuvo que el Gobierno nacional debe cumplir integralmente con la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla mecanismos para actualizar los recursos destinados a las instituciones y los salarios de sus trabajadores.

Docentes y nodocentes señalaron que la falta de aplicación de la norma continúa profundizando las dificultades salariales y presupuestarias dentro del sistema universitario.

Tras el rechazo del ofrecimiento, las partes acordaron volver a reunirse en una mesa paritaria el próximo 17 de septiembre. No obstante, los sindicatos resolvieron mantener el plan de lucha mientras esperan una propuesta que responda a sus reclamos.

El paro del martes fue difundido junto con una jornada nacional de clases públicas denominada “La universidad en la calle”, mediante la cual las organizaciones buscarán visibilizar el conflicto.