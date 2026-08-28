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Política Segunda jornada de paro docente

Paro docente: el Gobierno afirmó que hubo 80% de asistencia y "normal funcionamiento de las escuelas"

En la segunda jornada de paro docente en Entre Ríos, el Gobierno provincial informó que las escuelas funcionaron con “alta presencialidad” y aseguró que se mantuvo el 80% de asistencia docente registrado el jueves.

28 de Agosto de 2026
Paro docente: Gobierno informó 80% de asistencia.
Paro docente: Gobierno informó 80% de asistencia. Foto: (Archivo).

En la segunda jornada de paro docente en Entre Ríos, el Gobierno provincial informó que las escuelas funcionaron con “alta presencialidad” y aseguró que se mantuvo el 80% de asistencia docente registrado el jueves.

El paro docente en Entre Ríos cumplió este viernes su segunda jornada y el Gobierno provincial difundió un comunicado en el que aseguró que las escuelas funcionaron normalmente, con un 80% de asistencia de los trabajadores de la educación.

Según informó el Consejo General de Educación (CGE), el porcentaje replicó el nivel registrado durante el jueves, primera jornada de la medida de fuerza. El organismo indicó que el dato surgió del monitoreo realizado en tiempo real sobre establecimientos educativos de los 17 departamentos.

Desde la cartera educativa consideraron que el nivel de concurrencia “consolida la postura de la gran mayoría de los trabajadores de la educación, quienes decidieron dar prioridad al dictado de clases en las aulas”.

 

El balance oficial del Gobierno

 

El Ejecutivo sostuvo que el cierre de la semana escolar se produjo bajo condiciones de “regularidad institucional” en el territorio provincial, pese a la continuidad de la medida gremial.

 

Asimismo, desde el CGE expresaron su reconocimiento a los equipos directivos y docentes que garantizaron el desarrollo de las actividades escolares durante las dos jornadas.

Finalmente, las autoridades destacaron “la confianza de las familias que asistieron de manera habitual a los establecimientos” y afirmaron que esa concurrencia permitió “validar la centralidad de la escuela como espacio de aprendizaje” frente al paro docente.

Temas:

CGE Escuelas Entre Ríos Paro docente
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