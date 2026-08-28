Robo en un drugstore de Paraná: “Fue muy violento, las chicas quedaron asustadas”

En la madrugada de este viernes se registró un violento robo en un drugstore ubicado en la esquina de calles Andrés Pazos y Ferré de la ciudad de Paraná.

Un sujeto ingresó al lugar provisto de una especie de arma blanca, amenazó a las dos empleadas que estaban en el lugar, y se llevó unos 150.000 pesos y un celular. Posteriormente fue detenido.

En diálogo con Elonce, Andrea Milicich, propietaria del comercio relató lo ocurrido y dio cuenta que “fue muy violento”. El robo ocurrió “en un momento en que la calle se quedó totalmente vacía, ya que siempre hay movimiento, pero es gente que anda rondando, que andaba mirando”.

Tras ingresar al local, “les dijo a las empleadas que se tiraran al piso y las amenazó con un palo que tenía como una faca en la punta. Fue muy violento, las chicas se quedaron muy asustadas, pero por suerte no los hizo nada. Sacó el dinero, un celular y se fue”.

Violento robo en un drugstore en Paraná

Milicich indicó que el ladrón había estado a la tarde comprando en el negocio y días previos anduvo por la zona mirando.

Además contó que al momento del hecho, todavía no estaba la reja puesta, que siempre se coloca para atender durante la noche.

Consultada sobre lo sustraído, expresó que se llevó “150.000 pesos, había más cambio que otra cosa, y el celular del negocio”. También estaban las pertenencias de las trabajadoras, pero una alcanzó a tirar el celular debajo de una mesa y quizás por el nerviosismo del momento, no se llevó otra cosa.

La comerciante mencionó que hace 12 años que tiene el drugstore en esa esquina “y nunca nos pasó algo similar. Fue muy violento, las chicas quedaron muy asustadas. Tienen un botón de pánico, pero no llegaron a presionarlo en el momento en que el tipo entra, lo apretaron después que se fue y de inmediato llegó la policía”.

Posterior a la denuncia en la Comisaría Segunda, se logró identificar al malviviente y se realizó un allanamiento en inmediaciones de Cortada 3 y Eloísa Paniagua, donde el sospechoso intentó evadir al personal policial. Pero fue detenido y se logró recuperar un teléfono celular, una mochila y dinero en efectivo. Elonce.com