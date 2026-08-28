Coty Romero sorprendió con una producción de fotos en lencería que impactó a sus seguidores

Coty Romero volvió a llamar la atención en las redes sociales luego de compartir una producción fotográfica que generó una fuerte repercusión entre sus seguidores. La influencer publicó en Instagram una serie de imágenes en lencería y rápidamente acumuló comentarios y reacciones.

La ex participante de Gran Hermano suele mantener una presencia activa en redes, donde comparte distintos momentos de su vida personal, proyectos y producciones de moda. En esta oportunidad, apostó por una sesión de tono sensual que despertó especialmente la atención de su comunidad virtual.

La publicación recibió numerosos mensajes de usuarios que destacaron el nuevo estilo de la influencer. Como ocurre habitualmente con sus posteos, las imágenes comenzaron a circular también fuera de su perfil y sumaron repercusión en otras plataformas.

Una producción que llegó después de su operación

La nueva sesión de Coty Romero se conoció después de que la influencer atravesara una intervención estética para aumentar el tamaño de su busto. La joven había mostrado previamente parte de ese proceso y ahora volvió a exhibir su imagen renovada en redes sociales.

En las fotografías, la correntina eligió distintos conjuntos de lencería y poses frente a cámara. La producción estuvo enfocada en resaltar su nueva apariencia y marcó una de sus publicaciones más comentadas de los últimos días.

Coty Romero.

La reacción de sus seguidores fue inmediata. Entre los comentarios aparecieron elogios, mensajes de apoyo y referencias al cambio físico que mostró luego de la operación.

La repercusión en redes

Coty Romero construyó buena parte de su exposición pública a través de las redes sociales después de su paso por Gran Hermano. Desde entonces, combina contenidos personales con campañas, producciones fotográficas y apariciones televisivas.

En esta ocasión, la publicación volvió a ubicarla entre las figuras más comentadas del ámbito digital. La sesión sumó interacciones y volvió a generar conversación entre quienes siguen de cerca sus cambios de imagen.

Por el momento, la influencer no agregó nuevos detalles sobre la producción, aunque las imágenes continúan acumulando reacciones en su cuenta de Instagram.