Boca vuelve a La Bombonera y recibe a Lanús: horario, TV y formaciones

Boca recibirá este viernes a Lanús desde las 21.30 en La Bombonera, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena regresará a su estadio después de disputar tres encuentros como local en el Tomás Adolfo Ducó y buscará conseguir un resultado que le permita acercarse a los puestos de clasificación.

El Xeneize llega después del empate 1-1 frente a Racing en Avellaneda y acumula siete puntos en seis jornadas. Con ese registro se ubica 11° en la Zona B, mientras que en la tabla anual marcha sexto con 37 unidades.

El compromiso también aparece en medio de una semana exigente, ya que el próximo miércoles deberá enfrentar a Vélez por la Copa Argentina. Por ese motivo, Arruabarrena analiza administrar algunas cargas, especialmente en el mediocampo, aunque necesita sumar en un Clausura donde hasta ahora consiguió apenas una victoria.

Arruabarrena define el equipo

Entre las bajas de Boca aparecen Marco Pellegrino, Leandro Lozano y Ayrton Costa, mientras que Lautaro Di Lollo vuelve a estar disponible. Leandro Paredes podría tener minutos, aunque el cuerpo técnico evalúa cuánto exigirlo teniendo en cuenta el próximo compromiso ante Vélez.

En la formación también existen dudas entre Facundo Herrera y Nicolás Figal en la defensa, mientras que Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte compiten por un lugar en la mitad de la cancha. Otra alternativa es Camilo Rey Domenech si finalmente Paredes no comienza desde el arranque.

Boca vuelve a la Bombonera.

El posible once sería con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Cómo llega Lanús

Lanús atraviesa también un comienzo irregular. Ganó solamente uno de sus últimos seis encuentros y viene de empatar 1-1 con Argentinos Juniors en La Fortaleza. Tiene siete unidades, aunque una mejor diferencia de gol lo ubica noveno en la Zona B.

En la tabla anual, el Granate aparece 13° con 31 puntos y buscará recuperarse en un escenario exigente. El equipo de Mauricio Pellegrino tiene al Torneo Clausura como principal competencia después de quedar eliminado de los otros certámenes.

Salvio vuelve a jugar contra su ex club.

La probable formación visitante sería Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk.

Horario y dónde ver Boca-Lanús

El encuentro entre Boca y Lanús comenzará a las 21.30 y será transmitido por TNT Sports Premium. Pablo Dóvalo será el árbitro encargado de impartir justicia en La Bombonera.

El antecedente más reciente entre ambos corresponde a marzo, cuando el conjunto de la Ribera se impuso 3-0 como visitante. Santiago Ascacíbar abrió el marcador y Miguel Merentiel completó la goleada con un doblete.

Con ambos equipos igualados en siete puntos, el partido aparece como una oportunidad para comenzar a acomodarse dentro de una Zona B todavía pareja. Para el Xeneize tendrá además el condimento de reencontrarse con su público en La Bombonera después de más de un mes.