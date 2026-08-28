Una argentina estaba por casarse en Estados Unidos, fue detenida y lleva un mes presa

Ernestina “Tina” Pavlovsky, una argentina de 33 años que reside desde hace 13 años en Aspen, Colorado, permanece detenida desde comienzos de agosto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La mujer fue arrestada cuando se disponía a regresar a su hogar después de participar de un reencuentro familiar en Florida.

La detención ocurrió el 1° de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami, mientras Pavlovsky esperaba abordar un vuelo. Según relató su pareja, el estadounidense Cody Kosinski, agentes vestidos de civil la rodearon en la puerta de embarque y posteriormente la pusieron bajo custodia.

Tras el procedimiento, fue trasladada inicialmente a un centro de procesamiento de ICE en Miramar, Florida, y luego al Centro de Transición de Broward. Más tarde fue enviada al Centro de Procesamiento CoreCivic de Laredo, en Texas, donde permanece detenida.

Espera una audiencia en septiembre

La argentina deberá presentarse el próximo 1° de septiembre ante la Justicia migratoria, en una audiencia que podría resultar determinante para su situación. Su entorno busca que pueda recuperar la libertad mientras se define el proceso relacionado con su permanencia en Estados Unidos.

Pavlovsky había ingresado originalmente al país con una visa de turista, pero posteriormente inició gestiones para regularizar su situación migratoria. Ese trámite quedó inconcluso después de un divorcio, según indicaron personas de su entorno.

La mujer no posee antecedentes penales y llevaba más de una década radicada en Aspen, donde se desempeñaba como personal trainer. Familiares y amigos remarcaron que durante ese período mantuvo una vida estable y continuó intentando resolver su situación documental.

Estaba por casarse con su pareja

Al momento de su arresto, Pavlovsky y Kosinski tenían previsto casarse y avanzar con un nuevo proceso para regularizar el estatus migratorio de la mujer. De acuerdo con su entorno, ella evitaba viajar a Argentina desde hacía años por temor a que, una vez fuera de Estados Unidos, no pudiera regresar.

La comunidad de Aspen también se movilizó para acompañarla. A través de una campaña de recaudación de fondos se reunieron cerca de 50.000 dólares destinados a afrontar los gastos de la defensa legal y otros costos derivados de su detención.

Pese a esos esfuerzos, un juez rechazó un pedido para que pudiera quedar en libertad bajo fianza. La decisión se fundamentó en que no tendría vínculos suficientes con Estados Unidos y, por ese motivo, existiría riesgo de fuga.

La definición de su situación migratoria

Su pareja sostiene que la mujer nunca intentó ocultarse de las autoridades y que su situación responde a un proceso de regularización que quedó pendiente. Mientras tanto, continúa alojada en el centro de detención de Texas a la espera de la próxima instancia judicial.

El caso de la argentina quedó así sujeto a la resolución de las autoridades migratorias estadounidenses. La audiencia del 1° de septiembre será el próximo paso de un proceso que ya lleva casi un mes desde su arresto en Miami.