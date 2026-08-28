Tragedia en Nepal: las inundaciones ya dejaron más de 500 muertos y casi 1.000 desaparecidos

La magnitud de la tragedia provocada por las inundaciones repentinas en Nepal continuó creciendo este viernes 28 de agosto, mientras los equipos de emergencia avanzan entre zonas devastadas en busca de sobrevivientes. Las autoridades reportaron más de 540 fallecidos y cerca de 1.000 personas permanecen desaparecidas.

Durante las primeras horas de la jornada, los organismos locales habían informado la recuperación de 469 cuerpos y el rescate de 1.545 personas. Sin embargo, los balances posteriores elevaron nuevamente las cifras a medida que los socorristas lograron acceder a sectores que permanecían aislados.

Según las últimas actualizaciones, al menos 547 muertes corresponden a territorio nepalí, mientras otras víctimas fueron registradas del lado tibetano de la frontera con China. Además, 977 personas continúan sin ser localizadas en Nepal, en un escenario que mantiene movilizados a miles de efectivos y equipos de rescate.

Continúan los operativos de búsqueda

Las tareas se concentran especialmente en áreas afectadas por el avance de agua, barro y escombros, que destruyó viviendas, caminos, puentes y otras infraestructuras. Algunas operaciones tuvieron que ser interrumpidas temporalmente por el riesgo de nuevos desbordamientos, aunque posteriormente pudieron retomarse.

La Policía pidió a las familias que todavía buscan a allegados que aporten documentación e información en las dependencias más cercanas, con el objetivo de acelerar los procedimientos de identificación y localización.

🇳🇵 Disaster in Nepal..⚠️🚨 New Released video, captured more than 50 km downstream from the site of the glacier collapse, shows the rapid arrival of the flood wave, obliterating everything in its wake.#Nepal #NepalFlooding #Floods #Rasuwa #flasfloods #NepalFloods… pic.twitter.com/3Ofw8n7OBA — sustainme.in® (@sustainme_in) August 27, 2026

Entre los rescatados también hay ciudadanos extranjeros. La magnitud del desastre alcanzó zonas frecuentadas por viajeros y peregrinos, por lo que distintas representaciones diplomáticas comenzaron a trabajar para establecer la situación de sus ciudadanos.

Más de 17.000 niños necesitan asistencia

UNICEF advirtió que más de 17.000 niños quedaron necesitados de ayuda humanitaria urgente tras las inundaciones en Nepal. El organismo señaló que comunidades enteras permanecen afectadas por cortes de caminos, destrucción de centros sanitarios y dificultades para acceder a agua potable y alimentos.

Good News, Dear citizens of world, All those were praying and worried about what happened to people in the Green House during the catastrophic Nepal Floods The family and house survived the ordeal. pic.twitter.com/iElo4qXvBL — Woke Eminent (@WokePandemic) August 28, 2026

La representante de UNICEF Alice Akunga alertó que los menores sobrevivientes enfrentan ahora mayores riesgos de enfermedades, desnutrición, violencia y explotación. La organización comenzó a distribuir elementos sanitarios, alimentos terapéuticos y kits de higiene entre las poblaciones más afectadas.

Las autoridades mantienen además vigilancia sobre sectores donde se formaron acumulaciones de agua y escombros, ante el temor de nuevos episodios que puedan agravar la emergencia.

Una tragedia todavía en desarrollo

Las inundaciones comenzaron el miércoles y avanzaron rápidamente sobre distintas comunidades cercanas a la frontera entre Nepal y el Tíbet. El desastre dejó localidades aisladas y provocó graves daños en servicios esenciales y redes de transporte.

Mientras continúan las búsquedas, los organismos de emergencia advierten que las cifras todavía pueden modificarse. La prioridad permanece puesta en localizar a los desaparecidos, asistir a los sobrevivientes y restablecer el acceso a las regiones más castigadas.