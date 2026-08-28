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Policiales La Paz

Dos hombres discutieron por una deuda, uno sacó un arma y disparó: quedó detenido   

El ataque ocurrió en barrio Feria de la ciudad de La Paz. Tras una investigación, la Policía allanó una vivienda, secuestró una “tumbera” y municiones y detuvo a un hombre.

28 de Agosto de 2026
Disparó a un hombre tras discutir por una deuda y fue detenido
Disparó a un hombre tras discutir por una deuda y fue detenido

El ataque ocurrió en barrio Feria de la ciudad de La Paz. Tras una investigación, la Policía allanó una vivienda, secuestró una “tumbera” y municiones y detuvo a un hombre.

Un hombre de 28 años quedó detenido en la localidad entrerriana de La Paz, acusado de herir de un disparo en un brazo a otra persona durante una discusión vinculada a una deuda. En el marco de la investigación, la Policía realizó un allanamiento y secuestró un arma de fabricación casera, municiones y teléfonos celulares.

 

Según informó la Jefatura Departamental La Paz a Elonce, el hecho ocurrió hace unos días, cuando el damnificado mantuvo un entredicho con el sospechoso.

 

En medio de esa situación, el hombre de 28 años extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo. El proyectil impactó en uno de los brazos de la víctima.

 

La investigación por el ataque

A partir de lo sucedido, personal de Comisaría Primera inició diferentes tareas para determinar las circunstancias del episodio e identificar al presunto responsable.

 

Los efectivos realizaron averiguaciones y analizaron registros de cámaras de seguridad. Con los datos obtenidos, y por disposición judicial, este jueves se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en barrio Feria, sobre calle Arenales, entre Chacabuco y Gregoria Pérez.

 

Durante la requisa, los efectivos encontraron diferentes elementos que fueron incorporados a la investigación. Entre ellos, dos teléfonos celulares y una caja que contenía 25 cartuchos calibre 12/70.

Además, hallaron un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”, que se encontraba cargada con un cartucho calibre .22.

 

Una vez finalizado el allanamiento, se comunicaron los resultados a la Fiscalía que intervino en la investigación y el hombre de 28 años, señalado como posible autor del disparo que había herido a la víctima días antes, quedó detenido.

 

El sospechoso fue trasladado y quedó alojado en dependencias de la Jefatura Departamental La Paz, a disposición de la autoridad judicial. Del operativo participaron efectivos de Comisaría Primera y del Grupo Especial.

 

Temas:

La Paz policiales Detenido allanamiento arma de fuego Tumbera
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