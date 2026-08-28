Una estudiante tomó agua en la escuela, se descompensó y su familia asegura que la drogaron

Una alumna de 12 años debió ser internada luego de descompensarse en una escuela de Santiago del Estero, en un episodio que ahora es investigado por la Justicia provincial. La familia de la menor denunció que algunos compañeros habrían colocado una sustancia desconocida dentro de una botella de agua que posteriormente bebió.

El hecho ocurrió este martes al mediodía en la Escuela N° 940 de Colonia Tinco, en Las Termas de Río Hondo. Según informó Ámbito, la niña manifestó que algunos compañeros le habían ofrecido la botella y que, luego de tomar agua, observó en su interior una sustancia con apariencia de pastilla que se estaba disolviendo.

Poco después, la menor comenzó a sentirse mal dentro del aula hasta terminar descompensada. Su hermano, de 17 años, fue quien la encontró cuando llegó al establecimiento para retirarla y advirtió el estado en el que se encontraba.

La familia denunció antecedentes de hostigamiento

La madre de la estudiante se presentó posteriormente en la Comisaría N° 6 de la Mujer y la Familia de Las Termas para realizar una denuncia. Allí manifestó sus sospechas sobre lo sucedido y pidió que se investigue qué sustancia pudo haber ingerido su hija.

Según relató la familia, el episodio ocurrido en la escuela no sería el primer conflicto que la menor atraviesa con sus compañeros. Aseguraron que previamente había sufrido situaciones de burlas y hostigamiento, por las cuales ya habían intentado intervenir.

La Justicia provincial se dispuso a investigar el episodio mientras la menor fue derivada al CEPSI.

La denuncia apunta ahora a determinar si efectivamente existió una acción deliberada para colocar una sustancia en la botella. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente qué contenía el recipiente ni quién pudo haber manipulado el agua antes de que fuera ingerida.

Cómo evoluciona la niña

Después de la descompensación, la niña fue trasladada inicialmente a un Centro Integral de Salud. Posteriormente se dispuso su derivación al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) para realizar estudios y una evaluación de mayor complejidad.

Tras recibir atención médica, la menor presentó una evolución favorable y quedó fuera de peligro. Sin embargo, la investigación continúa para establecer qué pudo haber provocado el cuadro y reconstruir las circunstancias previas a la descompensación.

La causa quedó bajo la intervención de la fiscal Daiana Pérez Vicens, quien ordenó solicitar un informe detallado sobre antecedentes vinculados con el establecimiento educativo y las situaciones denunciadas por la familia.