Paro en aeropuertos durante 48 horas: advierten por demoras y cancelaciones de vuelos

El paro en aeropuertos fue convocado por ATE para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre en más de 27 terminales del país. La protesta se realizará en dos franjas horarias y podría provocar demoras, reprogramaciones y cancelaciones.
El paro en aeropuertos anunciado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se desarrollará este jueves 3 y viernes 4 de septiembre y alcanzará a más de 27 terminales aéreas de Argentina. La medida involucrará a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos comerciales.
La jornada nacional de protesta contemplará paros, movilizaciones y asambleas durante dos franjas horarias cada día: de 9 a 12 y de 18 a 21. Fuera de esos períodos, las operaciones aéreas podrán continuar normalmente, aunque el impacto dependerá de las decisiones que adopten las compañías y autoridades aeroportuarias.
Durante las horas afectadas por la protesta, el sindicato indicó que solamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos destinados al traslado de órganos. La medida alcanzará, entre otras terminales, al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery.
Por qué ATE convocó al paro
El conflicto se originó en una serie de reclamos salariales y laborales que el sindicato mantiene con el Gobierno nacional. ATE sostuvo que existen adicionales salariales acordados en paritarias que no fueron abonados desde enero y reclamó la reapertura de la negociación sectorial.
“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
El dirigente gremial también responsabilizó al Gobierno por las eventuales consecuencias que la protesta pudiera generar sobre los vuelos. “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, sostuvo.
Los reclamos de los trabajadores aeroportuarios
ATE aseguró que el conflicto también está relacionado con el financiamiento de las áreas encargadas de tareas operativas y de fiscalización. “Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, manifestó Aguiar.
Entre los planteos formulados por el sindicato se encuentran el pago de los aumentos correspondientes a ítems extra paritarios previamente acordados, la apertura de la paritaria sectorial y mayores recursos para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y las áreas de fiscalización.
Desde ATE también sostuvieron que los trabajadores de la administración pública nacional acumularon una fuerte pérdida de poder adquisitivo desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. El gremio consideró que la situación de los empleados de la ANAC requiere especial atención por las responsabilidades vinculadas con el funcionamiento y control del sistema aerocomercial.
Qué puede pasar con los vuelos
La medida de fuerza no supondrá la paralización completa de los aeropuertos durante las 48 horas. El impacto estará concentrado principalmente entre las 9 y las 12 y entre las 18 y las 21 de ambos días, aunque posibles reprogramaciones podrían tener consecuencias sobre el resto de las operaciones.
Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar durante el jueves o viernes deberán prestar atención a las comunicaciones de las aerolíneas para conocer eventuales modificaciones en los horarios de salida o llegada de sus vuelos.
En tanto, ATE advirtió que las medidas podrían profundizarse en caso de no obtener respuestas. “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”, anticipó Aguiar, mientras el gremio mantiene la convocatoria para las dos jornadas de protesta.