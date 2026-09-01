Estudiantes realizaron un recorrido nocturno por espacios históricos de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes recorrieron espacios históricos de Paraná como parte de una propuesta del Profesorado de Educación Primaria Cristo Redentor. Visitaron el Museo de Bellas Artes y edificios emblemáticos de la ciudad.
Estudiantes recorrieron espacios históricos de Paraná durante una propuesta nocturna organizada desde el Profesorado de Educación Primaria “Cristo Redentor”. La actividad combinó patrimonio, arquitectura y formación docente, con visitas a edificios emblemáticos y al Museo Provincial de Bellas Artes, que este año celebra su centenario.
Una de las docentes responsables explicó el origen de la iniciativa: “Es una propuesta que nosotros venimos sosteniendo desde el Profesorado de Educación Primaria “Cristo Redentor”, junto a Micaela, que es mi compañera desde el taller de Corporeidad, Juegos y Lenguajes Artísticos, donde invitamos a los estudiantes a salidas culturales a conocer el patrimonio y la riqueza que tenemos tanto arquitectónica –lo invitamos a Fernando Ponce que nos acompaña en este recorrido-“.
La actividad también contempló una visita al Museo Provincial de Bellas Artes, en el marco de sus 100 años. “Pero anteriormente aprovechando que son los 100 años del Museo de Bellas Artes, programando una visita guiada para conocer el patrimonio que nuestro museo tiene”, agregó la docente.
El acercamiento de los estudiantes al patrimonio
La iniciativa buscó que los futuros docentes pudieran acercarse a espacios que forman parte de la historia y la identidad de la capital entrerriana. Para algunos integrantes del grupo, la experiencia significó además su primer ingreso a determinados sitios culturales de la ciudad.
“Estamos felices porque nuestros estudiantes nos han acompañado. Para muchos de ellos también fue la primera instancia de acercamiento para conocer algo que es nuestro, que a veces por timidez y por desconocimiento, no nos acercamos”, resumió una de las responsables de la propuesta.
Otra docente destacó especialmente la posibilidad de que los jóvenes conocieran el museo y posteriormente observaran diferentes construcciones desde una perspectiva histórica y arquitectónica. “Hay muchos de los chicos que es su primera vez en el museo y con Fernando también vamos a recorrer y conocer parte de la arquitectura de la ciudad”, explicó.
Un recorrido por edificios emblemáticos
El recorrido estuvo acompañado por Fernando Ponce, quien brindó detalles y aportó información sobre los diferentes lugares visitados. El itinerario permitió que los estudiantes intercambiaran conocimientos y recuperaran contenidos aprendidos previamente durante su formación.
“Desde que empezamos con el paseo, la conversación se fue dando en que hay aportes, uno se acuerda de la secundaria. La intención de esta noche de encuentro es descubrir la ciudad de Paraná con algunos de los edificios simbólicos que tenemos: empezamos en el Museo de Bellas Artes, la iglesia San Miguel. Ahora vamos al edificio de la Sociedad Española, Escuela Normal, Palacio municipal y vamos a finalizar en la Catedral”, explicó Ponce.
De esta manera, el trayecto incluyó algunos de los principales exponentes del patrimonio arquitectónico local. Desde el Museo de Bellas Artes, el grupo continuó por la iglesia San Miguel, la Sociedad Española, la Escuela Normal y el Palacio Municipal, antes de finalizar en la Catedral.