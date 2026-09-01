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Policiales Investigan las causas del fallecimiento

Hallaron a un hombre sin vida en una vivienda de Paraná

Un hombre fue hallado sin vida en Paraná, en una casa de barrio Libertad. Vecinos alertaron al 911 por un fuerte olor y porque hacía cinco días que no lo veían. La Justicia investiga las causas de la muerte.

1 de Septiembre de 2026
El operativo en Paraná tras el hallazgo de un hombre sin vida.
El operativo en Paraná tras el hallazgo de un hombre sin vida. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre fue hallado sin vida en Paraná, en una casa de barrio Libertad. Vecinos alertaron al 911 por un fuerte olor y porque hacía cinco días que no lo veían. La Justicia investiga las causas de la muerte.

Un hombre fue hallado sin vida en Paraná durante la noche de este martes en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Gobernador Duportal, en barrio Libertad, a pocos metros de Ituzaingó. La víctima tenía alrededor de 70 años y las circunstancias de su fallecimiento quedaron bajo investigación.

 

 

 

Según la información conocida por Elonce, fueron vecinos del sector quienes dieron aviso a la División 911 de la Policía de Entre Ríos luego de percibir un fuerte olor que provenía del interior del inmueble. La situación generó preocupación debido a que tampoco habían visto al hombre durante los últimos cinco días.

 

 

Ante el llamado, personal policial acudió al domicilio y, con la colaboración de los hijos del hombre, logró ingresar a la propiedad. Una vez en el interior, los efectivos constataron que el hombre se encontraba sin vida.

 

Investigan las causas de la muerte

 

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente. El fiscal que quedó a cargo de la causa dispuso la participación del médico de la Policía de Entre Ríos para avanzar con las primeras actuaciones destinadas a establecer las causas de la muerte.

 

 

Hasta el momento no trascendieron elementos que permitan determinar qué ocurrió con el hombre ni cuándo se produjo exactamente su fallecimiento. Por ese motivo, la investigación permanecerá abierta a la espera de los resultados de las actuaciones ordenadas por la Justicia.

 

Investigan la muerte de un hombre en barrio Libertad

 

 

En el lugar trabajaron diferentes áreas de la Policía de Entre Ríos para realizar las diligencias correspondientes. Las medidas permitirán aportar información para establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del hombre encontrado dentro de la vivienda.

 

Temas:

Muerte Hombre fallecimiento Paraná
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