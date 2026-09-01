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Choque en la Ruta 168: un auto impactó contra un muro y una mujer resultó herida

Un choque en la Ruta 168 dejó a una mujer con laceraciones. Bomberos Voluntarios de Paraná le brindaron los primeros auxilios y una ambulancia del 107 la trasladó al Hospital San Martín.

1 de Septiembre de 2026
La mujer sufrió laceraciones.
La mujer sufrió laceraciones. Foto: Bomberos Voluntarios.

REDACCIÓN ELONCE

Un choque en la Ruta 168 dejó a una mujer con laceraciones. Bomberos Voluntarios de Paraná le brindaron los primeros auxilios y una ambulancia del 107 la trasladó al Hospital San Martín.

Un choque en la Ruta 168 dejó a una mujer herida este martes al mediodía, cuando un automóvil impactó contra un muro de contención. Las circunstancias que provocaron el siniestro todavía se tratan de establecer.

 

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar para asistir a la persona lesionada. Según informó Informe Litoral, la mujer sufrió diversas laceraciones como consecuencia del impacto.

 

 

 

Los bomberos le brindaron los primeros auxilios mientras aguardaban la llegada del personal sanitario. Después arribó una ambulancia del servicio de Emergencias Sanitarias 107.

Trasladaron a la mujer al Hospital San Martín

 

Tras una evaluación inicial, el equipo de salud dispuso su traslado al Hospital San Martín de Paraná en el móvil sanitario número 46, para realizarle los estudios correspondientes y continuar con la atención médica.

Temas:

Ruta Nacional 168 accidente de tránsito mujer herida Bomberos Voluntarios de Paraná
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