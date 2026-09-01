Antigua camioneta se quedó sin frenos, subió a la vereda y chocó contra una Amarok en Paraná

Antigua camioneta se quedó sin frenos y chocó contra una Amarok. Una camioneta se quedó sin frenos cuando circulaba este martes por calle Dean J. Álvarez, en Paraná, y su conductor realizó una maniobra para evitar impactar contra varios vehículos que aguardaban el cambio del semáforo. El rodado subió a la vereda, ingresó a una propiedad y chocó contra una Volkswagen Amarok.

El siniestro ocurrió en inmediaciones de la intersección con Ruperto Pérez. El vehículo involucrado fue una Jeep Gladiator modelo 1970 que era conducida por Miguel, un hombre que se dedica a realizar fletes.

Según relató el propio conductor, mientras transitaba a la altura de calle Jujuy advirtió que los frenos no respondían. Frente a él había varios automóviles detenidos debido al semáforo, por lo que decidió desviarse para evitar una colisión que podía involucrar a otros vehículos.

La maniobra para evitar un choque mayor

Ante la falla mecánica, el conductor subió a la vereda con la intención de disminuir la velocidad de la Jeep. Durante esa maniobra terminó ingresando al predio donde anteriormente funcionaba un lavadero de vehículos.

La camioneta derribó una reja que cerraba el lugar y continuó su recorrido hasta impactar contra una Volkswagen Amarok negra que se encontraba estacionada en el interior de la propiedad.

El choque contra la Amarok permitió finalmente detener la marcha de la Jeep Gladiator. Pese a la secuencia y los daños materiales ocasionados, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

Los frenos habían sido reparados días atrás

Tras el episodio, el conductor pudo dialogar sobre lo sucedido y explicó que utiliza habitualmente la camioneta para realizar trabajos de fletes. Además, indicó que el sistema de frenos había sido reparado pocos días antes del accidente.

De acuerdo con su relato, pese a esa intervención mecánica reciente, los frenos volvieron a presentar una falla mientras circulaba por Dean J. Álvarez. La situación lo obligó a tomar una decisión en pocos segundos ante la presencia de los vehículos detenidos delante suyo.

El episodio generó momentos de tensión debido a la trayectoria que realizó la camioneta sobre la vereda y dentro de la propiedad. Sin embargo, la maniobra permitió evitar que el vehículo sin control impactara directamente contra los automóviles que esperaban frente al semáforo.

Solo se registraron daños materiales

El conductor no sufrió heridas de gravedad y tampoco hubo otras personas alcanzadas por el vehículo durante su recorrido. El saldo del siniestro fue exclusivamente de daños materiales en los rodados y en la reja del inmueble.

Las circunstancias estuvieron vinculadas, según manifestó el conductor, con el desperfecto que sufrió el sistema de frenos de la Jeep Gladiator. El vehículo finalmente quedó detenido luego de impactar contra la Amarok estacionada.