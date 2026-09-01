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Hallaron a un hombre sin vida en Concepción del Uruguay e investigan qué ocurrió

Un hombre fue hallado sin vida este martes por la tarde frente a unas canchas de pádel. La Policía preservó el lugar y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

1 de Septiembre de 2026
Hombre muerto en Concepción del Uruguay.
Hombre muerto en Concepción del Uruguay. Foto: La Pirámide.

Un hombre fue hallado sin vida este martes por la tarde frente a unas canchas de pádel. La Policía preservó el lugar y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

Un hombre fue hallado sin vida este martes por la tarde sobre el bulevar Yrigoyen, frente a las canchas de pádel, en Concepción del Uruguay. El hecho motivó un importante despliegue policial y la intervención de la Justicia para establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

 

 

Tras tomar conocimiento de la situación, efectivos de la Policía de Entre Ríos acudieron al lugar y delimitaron el sector con el objetivo de preservar la escena. Allí se aguardaba la intervención del personal de Policía Científica para avanzar con las pericias correspondientes.

 

El cuerpo permaneció cubierto mientras se desarrollaban las primeras actuaciones. Asimismo, los efectivos solicitaron a las personas que se encontraban en las inmediaciones que evitaran registrar imágenes del procedimiento, con el propósito de resguardar tanto la escena como la identidad de la persona fallecida.

 

La Justicia investiga las circunstancias de la muerte

 

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la identidad del hombre hallado sin vida. Tampoco trascendieron datos sobre su edad ni otras circunstancias que pudieran permitir establecer qué ocurrió antes del hallazgo.

 

 

En ese sentido, las causas del fallecimiento permanecen bajo investigación. Las actuaciones realizadas en el lugar y las pericias serán determinantes para establecer las circunstancias de la muerte y determinar si corresponde avanzar con otras medidas.

 

La investigación quedó bajo intervención de las autoridades judiciales competentes. Hasta el momento no se había difundido un parte oficial que aportara mayores precisiones sobre el episodio, por lo que se aguardaban los resultados de las primeras diligencias.

Temas:

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