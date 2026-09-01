Soever realizó un paro y movilización frente a Casa de Gobierno, donde trabajadores del organismo provincial de Vialidad se concentraron para expresar su rechazo a un proyecto que, según plantearon durante la protesta, podría avanzar sobre las funciones históricas del organismo, modificar el esquema de ejecución de obras y poner en riesgo puestos de trabajo.

Durante la jornada, el secretario general del gremio se encontraba reunido dentro de Casa de Gobierno con el secretario de Planeamiento, mientras la manifestación continuaba en la explanada. Desde allí, integrantes de la organización sindical explicaron los motivos de la protesta y remarcaron que el reclamo no tiene carácter partidario.

“Lo primero que queremos dejar claro desde el gremio que no se trata de nada partidario. ¿Por qué decimos esto? Nosotros lo que apuntamos es que acá peligran fuentes de trabajo”, expresó Betiana Milesi, integrante de la comisión del gremio y trabajadora vinculada a la Dirección de Conservación provincial.

El temor por la tercerización de las obras

Milesi sostuvo que el planteo gremial está relacionado con el funcionamiento de Vialidad y con la posibilidad de que determinadas tareas sean trasladadas a consorcios o empresas privadas. En ese sentido, cuestionó que se vuelquen recursos hacia estructuras externas al organismo provincial.

“El tema es que si tercializan y vuelcan financiamiento a los consorcios, ellos van a encarecer lo que es la obra. ¿Por qué? Porque se manejan de sistema privado, van a contratar consultoras y demás y de a poco van a ir dejando de lado lo que es Vialidad, es decir, es crear una Vialidad paralela".

La dirigente también puso el foco en el proceso de reducción que, según su testimonio, viene atravesando la estructura de Vialidad desde hace años. “Las zonales las tenemos ubicadas dentro de cada departamento. Cuando yo entré había zonales de hasta de 70 personas, hoy están siendo 30-40. Hay una zonal que son 15 personas”, señaló.

En ese marco, sostuvo que la falta de incorporación de personal y de renovación de maquinaria genera preocupación entre los trabajadores. “Esto viene de años que vienen achicando Vialidad al no comprar maquinaria, al no contratar gente en las zonales. Entonces, eso es lo que le preocupa al trabajador y nosotros hemos sido votados para defender al trabajador, para defender nuestras fuentes de trabajo.”

Una ingeniera jubilada cuestionó contratar consultoras

Entre las personas que acompañaron la movilización estuvo Alicia Jerichau, ingeniera jubilada que trabajó durante 35 años en Vialidad. Desde su experiencia, defendió las capacidades profesionales existentes dentro del organismo provincial y cuestionó la posibilidad de recurrir a consultoras externas para realizar tareas que, según sostuvo, pueden llevar adelante los propios trabajadores: “La preocupación mayor de los compañeros de trabajo que están presentes acá y la mía propia es que en la dirección de estudios y proyectos hay gente muy capacitada para esa tarea. No se necesita que, a través de esta de esta intención que tienen, se contrate afuera".

Jerichau destacó especialmente la experiencia acumulada por los equipos técnicos. “Hay grupos de gente de comisiones, de estudios que salen, gente capacitada por años, que saben hacer los relevamientos en las rutas de las necesidades de obra que hay".

Además, remarcó que dentro de Vialidad existen profesionales especializados en distintas áreas. “Y hay un montones de ingenieros que están en la dirección en un área de caminos y en otra área de puentes, alcantarillas, obras de arte que son los que saben diseñar esos proyectos, que saben hacer los cálculos. Ellos son gente capacitada para hacerlo".

La jubilada también planteó dudas respecto de cuál sería el beneficio económico de avanzar con el esquema cuestionado por el gremio: “No encuentro la necesidad y el beneficio económico. A ver si alguien me explica cuál es el beneficio económico para el gobierno, para la ciudadanía, para las áreas rurales".

La preocupación por los caminos y los controles

Uno de los principales argumentos expuestos durante la movilización estuvo relacionado con la extensión de la red vial provincial. Jerichau mencionó que existen 27.000 kilómetros de caminos y cuestionó la posibilidad de que los privados puedan asumir la totalidad de las tareas de mantenimiento: “Hay 27.000 km de caminos en la provincia. Si creen que van a poder hacer consorcio por todos esos kilómetros o 3.000 km de pavimento, 15.000 km de ripio, ¿Cómo van a ser los privados para mantener todo eso? ¿Cómo van a ser? Sinceramente no me cierra, no lo comprendo".

Otro de los puntos centrales del reclamo fue la eventual modificación de la Ley de Obras Públicas. Desde el gremio señalaron que existe preocupación por los controles aplicables a los consorcios y por el destino de los fondos públicos: “Lo peligroso de la modificación es que los consorcios van a estar exentos de esos controles. Entonces, yo le pregunto al ciudadano, ¿es mejor contar con una estructura que ya tenemos y con los profesionales, los trabajadores que ya están capacitados y que vienen haciendo el trabajo o ponemos toda esta financiación que sale de los impuestos de los vecinos que sale en manos del privado que va a estar exento de los controles?”.

Jerichau también recordó que los consorcios ya existen dentro del esquema de Vialidad y que, de acuerdo con su explicación, históricamente funcionaron en determinados sectores.

El reclamo por la estructura de Vialidad

La entrevistada consideró además que la discusión excede la cuestión de las tercerizaciones y alcanza a la propia conducción y estructura del organismo. Según su testimonio, durante años se respetó la carrera vial y los cargos de conducción fueron ocupados por personas que desarrollaron su trayectoria dentro de Vialidad.

“Vos ibas ascendiendo, hemos tenido presidentes o directores administradores de carrera vial que que crecieron dentro de Vialidad".

En contraste, sostuvo que en los últimos años se incorporaron funcionarios provenientes de otras áreas de gobierno. “Entonces como trabajadora vial me cuesta entender que habiendo gente capacitada dentro de Vialidad traigan gente de otras áreas de gobierno y las pongan por encima de la gente de carrera".

Hacia el cierre del testimonio, el planteo volvió a concentrarse en los consorcios. Milesi explicó que este mecanismo ya funciona en determinadas zonas donde Vialidad no puede llegar directamente y cuestionó que se pretenda crear una estructura por fuera del organismo: “Los consorcios existen dentro de la estructura de Vialidad, por eso también el gremio plantea esto. Si ya tenemos el tema los consorcios, los consorcios se forman en las zonas grises de Vialidad".