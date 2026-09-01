Frigerio recibió a representantes del FIDA para avanzar en un proyecto de desarrollo rural.

La iniciativa busca incrementar los ingresos y fortalecer la resiliencia de los pequeños productores mediante el desarrollo de cadenas de valor vinculadas a la producción de pequeños rumiantes, lechería y horticultura a pequeña escala.
El gobernador Rogelio Frigerio se reunió este martes con la jefa de la Oficina Multipaís para Región Andina y Cono Sur y directora Pais Argentina, Paraguay y Peru del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Laura Mattioli, con quien avanzó en el diseño de un proyecto de desarrollo rural destinado a fortalecer a pequeños productores de Entre Ríos.
Durante el encuentro del que también participó el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, se analizaron los avances del trabajo conjunto que llevan adelante los equipos técnicos del FIDA y del gobierno provincial. La iniciativa busca incrementar los ingresos y fortalecer la resiliencia de los pequeños productores mediante el desarrollo de cadenas de valor vinculadas a la producción de pequeños rumiantes, lechería y horticultura a pequeña escala.
Mattioli explicó que el FIDA es un fondo internacional de desarrollo agrícola y una agencia técnica de Naciones Unidas que concentra su trabajo en los pequeños productores rurales. En ese sentido, destacó la importancia de la articulación con la provincia para adaptar las capacidades técnicas del organismo a las características productivas de la provincia.
"Estamos diseñando junto con los técnicos de la provincia un proyecto de desarrollo rural que tiene como objetivo el aumento de los ingresos y la resiliencia de los pequeños productores", señaló la representante del organismo.
La funcionaria valoró especialmente el trabajo realizado durante la misión técnica desarrollada. "La semana pasada pasamos recorriendo toda la provincia, y fue excepcional", sostuvo, al tiempo que agradeció el acompañamiento del gobernador y de los equipos técnicos entrerrianos.
"Entre Ríos tiene una capacidad de desarrollo rural increíble y fue la primera provincia que pidió al Fondo esta inversión. Creo que es una grandísima oportunidad porque nos da la capacidad técnica del FIDA junto con el conocimiento del contexto", afirmó Mattioli.
Finalmente, adelantó que este miércoles se realizará una instancia de cierre de la primera etapa de trabajo en territorio. Luego, los equipos del organismo continuarán desde Lima, donde tiene sede la oficina regional, con la sistematización de la información y la elaboración conjunta del proyecto con el gobierno de Entre Ríos.