Turismo rodantero: Entre Ríos busca regular las paradas y mejorar los servicios para viajeros

El turismo rodantero en Entre Ríos será objeto de una planificación específica para motorhomes, campers y casillas rodantes. Un diagnóstico reveló que solo el 30% de los establecimientos relevados cuenta con infraestructura adecuada.
El turismo rodantero en Entre Ríos comenzó a ser relevado por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), junto con municipios y organismos nacionales, con el objetivo de conocer la infraestructura disponible y establecer criterios comunes para recibir a viajeros que recorren la provincia en motorhomes, campers y casillas rodantes.
La iniciativa apuntó a ordenar una modalidad turística que ganó presencia tanto en Argentina como en otros países, caracterizada por una mayor autonomía para definir recorridos, flexibilidad durante los viajes y una fuerte vinculación con destinos de naturaleza. El trabajo contempló aspectos como los lugares habilitados para pernoctar, los servicios necesarios y las condiciones ambientales.
Como punto de partida se realizó una prueba piloto con participación del equipo técnico del Emturer y representantes de Villaguay, Gualeguaychú, Villa Elisa, Santa Elena, Gualeguay, Rosario del Tala, San Benito, Valle María y Villa Mantero. La intención fue comenzar a construir una red entre las localidades interesadas en desarrollar este segmento.
Solo el 30% tiene infraestructura específica
Uno de los principales insumos fue la consultoría financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), denominada “Diagnóstico y bases técnicas para el fortalecimiento de los servicios de alojamiento Camping y Glamping en contextos de Turismo de Naturaleza en Entre Ríos”.
El estudio abarcó campings, balnearios, espacios naturales, experiencias incipientes de glamping y sitios utilizados por motorhomes en sectores ubicados sobre las riberas de los ríos Paraná y Uruguay. El relevamiento permitió obtener una primera radiografía de las condiciones existentes para este tipo de viajeros.
Entre los resultados se determinó que el 30% de los establecimientos analizados posee actualmente infraestructura específica para vehículos recreativos. El diagnóstico permitió identificar, además, los principales aspectos que deberán contemplarse para ampliar la oferta sin avanzar sobre espacios que carezcan de las condiciones necesarias.
Agua y tratamiento de efluentes, entre las prioridades
A partir de esa información, el Emturer trabaja en articulación con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Uno de los objetivos es avanzar en el futuro hacia un marco normativo provincial flexible, que posteriormente pueda ser adaptado a las características y necesidades de cada municipio.
Entre los servicios considerados esenciales aparecen los puntos de abastecimiento de agua y las estaciones destinadas al tratamiento y descarga de aguas grises y negras. El manejo adecuado de los efluentes fue señalado como uno de los principales desafíos ambientales para consolidar la actividad.
En ese sentido, tanto la consultoría como los lineamientos nacionales recomendaron evitar la habilitación de espacios para motorhomes y casillas rodantes cuando no pueda garantizarse una gestión adecuada de los residuos y efluentes generados durante la estadía.
Paradas vinculadas con las economías locales
La estrategia provincial también contempló que el desarrollo del turismo rodantero genere oportunidades para las comunidades que forman parte de los recorridos. Para ello, se busca vincular las futuras paradas con productores rurales, bodegas, artesanos y otros actores de las economías locales.
El criterio planteado consiste en priorizar nodos que ya posean condiciones apropiadas y servicios suficientes antes que promover una expansión territorial sin infraestructura. De esta manera, se procura combinar el crecimiento de esta modalidad turística con pautas de convivencia, seguridad y cuidado ambiental.
En paralelo, se trabaja en herramientas para facilitar la planificación de los recorridos. Entre ellas se proyectan mapas con paradas autorizadas, información sobre los servicios disponibles y las normativas vigentes, además de un registro digital actualizado de prestadores y sitios habilitados para quienes elijan recorrer Entre Ríos sobre ruedas.