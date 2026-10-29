Por la creciente del río Paraná, modifican el embarque de excursiones náuticas

La creciente del río Paraná obligó a modificar temporalmente el punto de embarque de las excursiones náuticas en la capital entrerriana. Ante el incremento del nivel del agua, el pontón utilizado habitualmente para el ascenso de pasajeros permanecerá fuera de operación como medida preventiva.

La Municipalidad de Paraná informó que, para garantizar la continuidad de la actividad turística, se dispuso un punto alternativo de embarque en el Balneario Municipal. Esta alternativa estará destinada exclusivamente a embarcaciones de pequeño porte.

La decisión fue acordada entre la Asociación Ambientalista Ñanderecó y los prestadores de servicios de turismo náutico, quienes definieron un esquema provisorio adaptado a las condiciones actuales del río. El objetivo es mantener las excursiones sin comprometer la seguridad de visitantes y trabajadores.

El Balneario Municipal será el punto alternativo

La medida cuenta con el aval de la Prefectura Naval Argentina, autoridad encargada de supervisar las condiciones de seguridad de la navegación. De esta manera, las embarcaciones pequeñas podrán continuar realizando el ascenso de pasajeros desde el espacio habilitado.

El cambio se mantendrá mientras las condiciones del río impidan utilizar el pontón habitual. Las autoridades remarcaron que se trata de una disposición transitoria, sujeta a la evolución del nivel del agua y a los criterios de seguridad correspondientes.

Desde las entidades involucradas explicaron que la operatoria se desarrollará con intervención de la autoridad marítima, a fin de garantizar que los movimientos de embarcaciones y pasajeros se realicen bajo las condiciones establecidas.

Buscan garantizar la continuidad del turismo náutico

Las excursiones náuticas constituyen una de las propuestas turísticas vinculadas con el río Paraná, que permiten recorrer sus paisajes y disfrutar de actividades recreativas en contacto con el entorno natural.

Ante la creciente, la reorganización del embarque busca evitar la suspensión de estos servicios, mediante una alternativa adecuada a las circunstancias actuales.

Por el momento, no se informó una fecha para la rehabilitación del pontón habitual. Su utilización dependerá de que las condiciones del río permitan retomar la actividad de manera segura.