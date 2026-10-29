La creciente del Paraná desde las playas del Rowing: colocaron bolsas de arena y cintas de señalización

La creciente del río Paraná comenzó a modificar el paisaje de las playas de la capital entrerriana, donde el avance del agua obligó a implementar medidas preventivas para proteger sectores de la costa y restringir el ingreso de bañistas. Este jueves, el río alcanzó los 4,25 metros en el puerto de Paraná, con un incremento de 46 centímetros durante la última semana.

Elonce registró en imágenes cómo luce la playa del Paraná Rowing Club. Ante la crecida del río, en el lugar colocaron bolsas de arena para amortiguar los efectos del agua y cintas de advertencia con la inscripción “peligro”, destinadas a impedir el acceso a sectores que no se encuentran habilitados.

Colocaron bolsas de arena y cintas de señalización en las playas del Rowing (foto Elonce)

De acuerdo con los registros de Prefectura a los que accedió Elonce, el nivel del río todavía se mantiene por debajo de las referencias establecidas para la capital provincial. El estado de alerta se alcanza a los 4,70 metros, mientras que el nivel de evacuación está fijado en 5 metros. Sin embargo, las proyecciones indican que el ascenso continuará durante las próximas semanas.

El río Paraná seguirá creciendo: qué anticipó Juan Borús

El ingeniero hidrólogo Juan Borús, especialista del Instituto Nacional del Agua (INA), explicó en diálogo con Elonce que la creciente continuará avanzando de manera gradual frente a la capital entrerriana.

Según detalló, las estimaciones actualizadas ubican al río en aproximadamente 4,60 metros para el 10 de noviembre, por lo que el acercamiento al nivel de alerta sería más lento de lo previsto inicialmente.

Colocaron bolsas de arena y cintas de señalización en las playas del Rowing (foto Elonce)

“Para el 10 de noviembre estamos pronosticando 4,60 metros. Muy lento, muy despacito, pero es gradual y además es inexorable. Las aguas tienen que pasar por la sección de Paraná y seguir viaje hacia el estuario”, explicó.

El especialista aclaró que el fenómeno tiene una magnitud importante, aunque no alcanza características extraordinarias.

Colocaron bolsas de arena y cintas de señalización en las playas del Rowing (foto Elonce)

“Esta crecida es significativa, no es extraordinaria, pero es significativa”, sostuvo, al señalar que su evolución dependerá también de las precipitaciones que se registren en las cuencas que alimentan al río.

Por qué la creciente avanza lentamente

Borús explicó que la propagación del agua presenta particularidades relacionadas con las modificaciones que sufrió el valle fluvial durante los años de bajante extraordinaria.

Entre 2020 y 2023, el río Paraná atravesó un período prolongado de niveles excepcionalmente bajos, que provocó cambios en las características del cauce y de las zonas inundables.

Colocaron bolsas de arena y cintas de señalización en las playas del Rowing (foto Elonce)

Según el hidrólogo, esas transformaciones influyen actualmente en la velocidad con la que se desplaza la onda de creciente desde Corrientes hacia el sur.

“La propagación de la onda de crecida por todo el valle fluvial del Paraná, de Corrientes para abajo, está siendo muy gradual”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que las condiciones actuales podrían mantenerse durante las próximas tres semanas, con un incremento sostenido pero lento de la altura del río.

Colocaron bolsas de arena y cintas de señalización en las playas del Rowing (foto Elonce)

“Por lo menos en las próximas tres semanas va a ser así, con la continuidad del ascenso frente a Paraná y la costa entrerriana, tendiendo a alcanzar el nivel de alerta”, anticipó.

¿El río Paraná podría llegar al nivel de evacuación?

Una de las principales inquietudes ante el aumento del caudal es si el río podría alcanzar los 5 metros, altura establecida como referencia de evacuación en Paraná.

Consultado sobre esa posibilidad, Borús explicó que, con las lluvias registradas hasta el momento y el volumen de agua que ya se encuentra en propagación, no se prevé alcanzar ese nivel.

“En principio, por ahora, con lo que ya ha llovido y con lo que ya se ha propagado, no debería ocurrir, porque la propagación va a continuar siendo lenta y muy gradual”, afirmó.

Colocaron bolsas de arena y cintas de señalización en las playas del Rowing (foto Elonce)

Sin embargo, advirtió que el comportamiento del río durante la segunda mitad de noviembre dependerá especialmente de las precipitaciones en las cuencas superiores.

El especialista explicó que, una vez que el valle fluvial esté ocupado por el agua, nuevos pulsos de creciente podrían desplazarse con mayor rapidez y encontrarse con un nivel del río más elevado.

“El problema está en cuáles y cuántas van a ser las lluvias, cuánto va a llover especialmente durante la segunda quincena de noviembre”, señaló.

La creciente del Paraná avanza sobre las playas del Rowing

Borús insistió en que la posibilidad de alcanzar niveles superiores constituye solamente un escenario hipotético y no una previsión confirmada.

“Es una conjetura, absolutamente una conjetura. De ninguna manera es un pronóstico. Es un escenario posible que hay que ir siguiéndolo y ajustándolo en la medida que se vayan dando las lluvias”, aclaró.

Las lluvias en Brasil e Iguazú serán determinantes

El especialista del INA explicó que la creciente del Paraná está vinculada con los aportes de agua provenientes de distintas regiones de la cuenca, especialmente del área de influencia de Itaipú y de la cuenca baja del río Iguazú.

Durante los próximos días se espera una relativa disminución de las precipitaciones en esas regiones, aunque posteriormente podrían registrarse nuevos episodios de lluvia.

“Tenemos una semana de tranquilidad, entre comillas, de descanso, pero después volverían las lluvias”, indicó.

Colocaron bolsas de arena y cintas de señalización en las playas del Rowing (foto Elonce)

La magnitud de esas precipitaciones será uno de los factores que determinarán cuánto volumen adicional de agua llegará a la costa entrerriana.

Por ese motivo, Borús remarcó la importancia de mantener un seguimiento permanente de los registros hidrológicos y de las condiciones meteorológicas de las próximas semanas.

Qué se espera para noviembre, diciembre y enero

Borús adelantó que se realizará una reunión en el Servicio Meteorológico Nacional para analizar las tendencias climáticas correspondientes a noviembre, diciembre y enero.

El encuentro permitirá contar con nuevos elementos para evaluar el comportamiento de las lluvias y su posible influencia sobre los principales ríos de la región.

“Hay que seguirlo muy de cerca, muy en el corto plazo, tratando de plantear escenarios de largo plazo lo más ajustados posibles”, expresó.