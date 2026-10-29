Docentes de AGMER se manifestaron en Paraná para exigir justicia por Nancy Godoy

Los docentes de AGMER se concentraron este jueves en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno en Paraná, para reclamar justicia por Nancy Godoy, la maestra rural encontrada sin vida en Esquina, Corrientes. La manifestación formó parte del paro nacional de 24 horas convocado por CTERA.

El secretario general de AGMER Entre Ríos, Abel Antivero, informó a Elonce que la medida registraba “un 70% de acatamiento a lo largo de toda la provincia”. Señaló que el principal motivo de la jornada era denunciar el caso de la educadora correntina, junto con las condiciones en las que se desarrolla la tarea en las escuelas.

“La intención y una definición de CTERA fue denunciar, exponer el caso de femicidio que sufrió nuestra compañera docente Nancy Godoy en la provincia de Corrientes”, expresó. Si bien la jornada también incluyó demandas salariales, aclaró que “el acento está más que nada en denunciar el caso”.

La preocupación por las escuelas rurales

Antivero sostuvo que lo sucedido generó preocupación entre los docentes entrerrianos por las dificultades que también atraviesan quienes trabajan en establecimientos rurales y de islas. “Son situaciones que se reflejan en la ruralidad entrerriana, en la zona de islas, donde hay situaciones muy semejantes”, afirmó.

El dirigente describió que hay maestras y maestros que permanecen varios días en las escuelas, en lugares de difícil acceso. “Pasan de lunes a jueves en la escuela o de martes a viernes”, señaló, y cuestionó la falta de inversión en edificios y caminos: “Seguimos diciendo que esto sucede como consecuencia del abandono del Estado”.

En Corrientes, la investigación por la muerte de Godoy incorporó el hallazgo de su teléfono celular, que será peritado para reconstruir sus últimos movimientos y contactos. Este jueves también comenzó la autopsia en el Instituto Médico Forense de la capital provincial, adonde el cuerpo había llegado poco después de las 2.

El pedido de paritarias y los reclamos edilicios

Durante la mañana, la Comisión Directiva Central de AGMER presentó una nota ante la Secretaría de Trabajo para solicitar la apertura de la negociación salarial. “Entregamos una nota pidiendo la apertura de paritaria, pidiendo al Gobierno que responda a nuestro reclamo”, confirmó Antivero.

El secretario general planteó que, además de convocar a la discusión, el Ejecutivo debe presentar “una propuesta acorde a la necesidad de la economía docente”. También vinculó el reclamo salarial con las dificultades de quienes son sostén de sus familias y deben trasladarse a escuelas alejadas para trabajar.

Sobre infraestructura, explicó que el ámbito paritario comenzó a funcionar el mes pasado y que las seccionales ya trasladaron sus demandas. La segunda reunión estaba prevista para este jueves, pero fue suspendida por el duelo, indicó.

La escuela itinerante llegó a su décima parada

En Plaza Mansilla también se desarrolló una jornada de la Escuela Entrerriana Itinerante. El secretario general de AGMER Seccional Paraná, Manuel Gómez, explicó que la propuesta “transforma el espacio público en un aula” para exponer ante la comunidad los problemas salariales, edilicios, de comedores escolares y previsionales.

La actividad estuvo destinada a docentes, delegados y público en general, con debates sobre la situación previsional y el endeudamiento del sector, además de intervenciones artísticas. “Un salario deteriorado como el que tenemos no da cuenta para la manutención que necesitan para él y para su familia”, cuestionó Gómez.

El dirigente precisó que la iniciativa alcanzó su décima parada, después de recorrer nueve departamentos. “Entendemos que la educación no es un problema sectorial de nuestro sindicato, sino que es un problema de toda la sociedad”, sostuvo.