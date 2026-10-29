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"No hay planeta B": estudiantes crean una campaña ambiental en una nueva edición de Tramando Medios

La 14ª edición de Tramando Medios se desarrolla en la Plaza San Miguel, con estudiantes secundarios y universitarios. Bajo el lema "No hay planeta B", producen contenidos radiales, audiovisuales y gráficos. La jornada continuará con un festival artístico hasta las 23 horas.

29 de Octubre de 2026
Tramando Medios en Paraná: estudiantes crean campaña ambiental.
Tramando Medios en Paraná: estudiantes crean campaña ambiental. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La 14ª edición de Tramando Medios se desarrolla en la Plaza San Miguel, con estudiantes secundarios y universitarios. Bajo el lema "No hay planeta B", producen contenidos radiales, audiovisuales y gráficos. La jornada continuará con un festival artístico hasta las 23 horas.

La 14ª edición de Tramando Medios se desarrolla este jueves en Plaza San Miguel de Paraná, con la participación de estudiantes secundarios y universitarios que trabajan en una campaña de concientización ambiental bajo el lema "No hay planeta B".

 

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La actividad es organizada por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCEdu - UNER) y propone una maratón comunicacional en la que los jóvenes debaten problemáticas sociales y elaboran producciones destinadas a su difusión. La iniciativa comenzó en 2011 y se consolidó como un espacio de encuentro entre instituciones educativas.

 

Karina Arach, secretaria de Extensión y Cultura de la Facultad, explicó a Elonce que el objetivo es promover la participación juvenil. "La idea es que durante una jornada los estudiantes universitarios y secundarios, todos mezclados, piensen, discutan y creen piezas comunicacionales", señaló.

 

Karina Arach, secretaria de Extensi&oacute;n y Cultura de la Facultad (Elonce)
Karina Arach, secretaria de Extensión y Cultura de la Facultad (Elonce)

 

Una campaña ambiental creada por estudiantes

 

La propuesta busca que los jóvenes expresen sus propias perspectivas sobre temas de interés colectivo. "Lo que hacemos desde 2011 es dar vuelta esta consigna y proponerles a los jóvenes que ellos tomen la palabra y digan lo que quieren decir sobre las problemáticas sociales", destacó Arach.

 

Este año participan establecimientos públicos y privados del departamento Paraná, incluidas escuelas secundarias diurnas, nocturnas y de educación para jóvenes y adultos. La convocatoria fue menor a la prevista debido a la jornada de paro.

 

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Durante la maratón, los participantes elaboran cuñas radiales, spots audiovisuales, fanzines y esténciles. Estas producciones integrarán una campaña que busca generar conciencia sobre el cuidado del ambiente desde la mirada de los estudiantes.

 

Tramando Festi cerrará la jornada con propuestas artísticas

 

Arach recordó que la iniciativa creció progresivamente desde sus comienzos, cuando reunió a unos 250 participantes en un aula universitaria. Actualmente, el trabajo también incluye visitas previas a las escuelas mediante la denominada "mochila tramandera", una propuesta lúdica sobre lenguajes comunicacionales.

 

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La maratón finalizará a las 17 horas, pero las actividades continuarán desde las 18 con una nueva edición de Tramando Festi, un espacio dedicado a las expresiones artísticas universitarias.

 

El festival incluirá presentaciones de danza, poesía, cortometrajes y bandas musicales. La programación se extenderá hasta las 23 horas en Plaza San Miguel, con una propuesta que combina comunicación, participación estudiantil y cultura.

 

Se realiza la décimo cuarta edición de Tramando Medios

Temas:

Paraná plaza san miguel Facultad de Ciencias de la Educación Tramando Medios estudiantes secundarios
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