Identificaron a la mujer que falleció tras ser atropellada en Concordia: vivía en la zona donde ocurrió el accidente

La mujer que murió este jueves por la mañana tras ser atropellada en Concordia fue identificada como Berta Blanca Castillo, de 81 años. El siniestro vial ocurrió en la intersección de avenida San Lorenzo y calle Nogoyá, donde fue embestida por una camioneta.

Según pudo confirmar Diario Río Uruguay, Castillo tenía domicilio en calle Nogoyá, en inmediaciones de la esquina con República del Paraguay, por lo que era vecina del sector donde ocurrió el accidente.

El hecho se registró minutos antes de las 8, cuando una Chevrolet S10 blanca circulaba por avenida San Lorenzo en sentido este-oeste e impactó contra la mujer mientras cruzaba la arteria a la altura de Nogoyá.

Fue trasladada al hospital Masvernat

Tras el impacto, la mujer recibió asistencia y fue trasladada en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat. En un primer momento, fuentes policiales habían indicado que se encontraba consciente y que su estado era reservado. Además, había manifestado que sufrió un golpe en la cabeza.

Una vez ingresada al centro de salud, los profesionales constataron que presentaba un traumatismo de cráneo y múltiples traumatismos.

Sin embargo, minutos después sufrió una descompensación y un paro cardiorrespiratorio. El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no consiguió revertir el cuadro y finalmente se confirmó su fallecimiento.