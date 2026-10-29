Patronato prepara el duelo clave ante Atlético Rafaela para asegurar la permanencia

REDACCIÓN ELONCE
Patronato afrontará el lunes un partido decisivo ante Atlético Rafaela por la permanencia en la Primera Nacional. El plantel completará su preparación en el estadio Grella, concentrará desde el sábado y viajará el domingo para disputar el encuentro.
Patronato afrontará un duelo clave por la permanencia en la Primera Nacional cuando visite el próximo lunes a Atlético Rafaela. El conjunto rojinegro transitó una semana de entrenamientos en el predio La Capillita y continuará con los trabajos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, antes de viajar a Santa Fe para disputar un encuentro determinante.
De acuerdo con la planificación del cuerpo técnico, el plantel profesional entrenó durante la semana en La Capillita, mientras que el viernes y el sábado las prácticas se trasladarán al estadio Grella. Allí se realizarán los últimos trabajos de preparación para el compromiso ante el conjunto rafaelino.
La delegación comenzará la concentración el sábado en Paraná. El domingo, los futbolistas realizarán una última práctica en el estadio y posteriormente partirán rumbo a Rafaela, donde quedarán a la espera del encuentro del lunes.
Qué necesita Patronato para salvarse del descenso
Patronato llegará a la última fecha de la Zona B con 37 puntos, la misma cantidad que Nueva Chicago, mientras que Chacarita suma 39 unidades. El Rojinegro quedó comprometido después de perder 2 a 0 frente a Agropecuario en el Grella y deberá buscar un resultado favorable en Rafaela.
Una victoria ante Atlético de Rafaela le garantizará la permanencia en la Primera Nacional, sin depender de lo que suceda en el enfrentamiento entre Chacarita y Nueva Chicago, que también se disputará el lunes 2 de noviembre, desde las 15.
En caso de empatar, Patronato necesitará que Chacarita derrote a Nueva Chicago para asegurar su continuidad. Si los dos partidos terminan igualados, deberá disputar un desempate frente al conjunto de Mataderos. En cambio, una victoria de Chicago provocará el descenso del equipo entrerriano.
Si Patronato pierde, su única posibilidad de evitar el descenso inmediato será que Chacarita le gane a Nueva Chicago. En ese escenario, ambos equipos finalizarán con 37 puntos y deberán disputar un encuentro desempate para definir quién perderá la categoría.
Una definición que se resolverá en simultáneo
La Asociación del Fútbol Argentino programó los dos encuentros decisivos para el lunes 2 de noviembre, a las 15. Patronato visitará a Atlético de Rafaela en el estadio Nuevo Monumental, mientras que Chacarita recibirá a Nueva Chicago en San Martín.
En caso de igualdad de puntos en una posición que determine el descenso, el reglamento establece la realización de un partido desempate en cancha neutral. Por lo tanto, la diferencia de gol no será utilizada para resolver qué equipo perderá la categoría.