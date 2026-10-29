Chocaron una moto y un auto en Paraná: dos lesionados, entre ellos un menor de edad

Un accidente de tránsito en Paraná dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, tras una colisión entre una motocicleta y un automóvil. El siniestro se registró en la intersección de las calles Los Aromos y Segundo Sombra.

Como consecuencia del impacto, dos personas sufrieron lesiones, aunque hasta el momento no se informó sobre su gravedad ni se precisó si necesitaron ser trasladadas a un centro asistencial.

Por otra parte, todavía se desconocían las circunstancias en las que se produjo el choque y cómo ocurrió la colisión entre ambos vehículos.