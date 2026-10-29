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Policiales Siniestro vial en Paraná

Chocaron una moto y un auto en Paraná: dos lesionados, entre ellos un menor de edad

Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Los Aromos y Segundo Sombra, en Paraná. Una motocicleta y un automóvil colisionaron y dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad. Se desconocía la gravedad de las heridas.

29 de Octubre de 2026
Accidente de tránsito en Paraná.
Accidente de tránsito en Paraná. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Los Aromos y Segundo Sombra, en Paraná. Una motocicleta y un automóvil colisionaron y dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad. Se desconocía la gravedad de las heridas.

Un accidente de tránsito en Paraná dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, tras una colisión entre una motocicleta y un automóvil. El siniestro se registró en la intersección de las calles Los Aromos y Segundo Sombra.

 

 

Como consecuencia del impacto, dos personas sufrieron lesiones, aunque hasta el momento no se informó sobre su gravedad ni se precisó si necesitaron ser trasladadas a un centro asistencial.

 

Por otra parte, todavía se desconocían las circunstancias en las que se produjo el choque y cómo ocurrió la colisión entre ambos vehículos.

 

Temas:

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