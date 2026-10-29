Femicidio de Micaela García: rechazaron un pedido para impedir que declare Sebastián Wagner

En el nuevo juicio contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García, el Tribunal rechazó el planteo para excluir el testimonio de Sebastián Wagner. La defensa también solicitó la absolución del acusado, pero la resolución quedó pendiente hasta la sentencia.
El nuevo juicio por el femicidio de Micaela García comenzó este jueves en los Tribunales de Gualeguay, donde Néstor Pavón volvió a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez como presunto coautor del abuso sexual y asesinato de la joven ocurrido en abril de 2017. Durante la primera audiencia, el Tribunal rechazó un planteo defensivo para impedir que declare Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua por el crimen.
Los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larrocca Ress y Nicolás José Gazali también analizaron un pedido de absolución presentado por la defensa de Pavón, basado en el principio non bis in ídem, que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. Sin embargo, decidieron postergar la resolución hasta el dictado de la sentencia.
El proceso se desarrolló después de que la Cámara de Casación Penal de Paraná anulara, en junio de 2019, la condena de cinco años de prisión que Pavón había recibido por encubrimiento agravado. Aquella decisión, posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia, ordenó la realización de un nuevo debate para determinar su eventual responsabilidad en el femicidio.
La Fiscalía sostuvo que Pavón participó del crimen
Durante la apertura del juicio, la Fiscalía presentó su teoría del caso y sostuvo que Pavón actuó junto con Wagner durante la madrugada en la que desapareció Micaela García, cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de abril de 2017, después de varios días de búsqueda.
Según la acusación, ambos interceptaron a la joven alrededor de las 5:45, después de que saliera caminando del boliche King, y la obligaron a subir a un Renault 18. Posteriormente, la habrían trasladado contra su voluntad hacia el norte de Gualeguay, donde fue víctima de abuso sexual y luego asesinada mediante asfixia.
La querella solicitó que el caso fuera juzgado con perspectiva de género y sostuvo que intentará demostrar que los dos hombres desarrollaron un plan común, con una actuación conjunta y distribución de tareas. En ese marco, consideró fundamental incorporar el testimonio de Wagner para respaldar la hipótesis de que no actuó solo.
Los planteos de la defensa de Néstor Pavón
La defensa negó que Pavón hubiera participado del crimen y aseguró que buscará demostrar que, al momento del hecho, se encontraba en su vivienda del barrio 60 Viviendas, en la zona de chacras de Gualeguay.
Asimismo, cuestionó la realización de un nuevo juicio al considerar que se vulneraría el principio que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. Los abogados recordaron que Pavón ya había recibido una condena, aunque esta no quedó firme, y sostuvieron que correspondía disponer su absolución.
En ese sentido, insistieron en que “la imputación es la misma” y argumentaron que el nuevo proceso podría afectar las garantías constitucionales del acusado. El Tribunal resolvió que ese planteo será contestado al finalizar el debate, detalló APF.
Sebastián Wagner podrá declarar como testigo
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la participación de Sebastián Wagner, quien cumple una condena a prisión perpetua por el femicidio. La defensa solicitó que fuera excluido como testigo al considerar que tiene un interés directo en el resultado del proceso.
Los abogados sostuvieron que Wagner podría intentar obtener beneficios judiciales a partir de una eventual revisión de su condena. Además, cuestionaron las garantías de veracidad de su declaración, debido a que ya recibió la máxima pena prevista por el Código Penal argentino.
La defensa argumentó que se trata de una “persona que viene condenada por el mismo hecho y tiene un interés directo. La suerte de este debate es importante para él, puesto que podría pedir un recurso de revisión”. No obstante, el Tribunal rechazó el planteo y habilitó su declaración.
El testimonio de la madre de Micaela García
Durante la primera jornada declaró Andrea Lescano, madre de Micaela García, quien recordó los días posteriores a la desaparición de su hija y las consecuencias que el crimen provocó en su familia.
Su testimonio estuvo centrado en el sufrimiento atravesado durante la búsqueda y en las secuelas físicas, psicológicas y psiquiátricas que debieron afrontar sus seres queridos después de conocer el desenlace.
También prestaron declaración amigas de Micaela, quienes compartieron con ella sus estudios de Educación Física. Las testigos describieron su personalidad, su compromiso con las problemáticas sociales y su participación en diferentes actividades deportivas.
Las pruebas sobre el recorrido del automóvil
Entre los testimonios también se destacó el de un efectivo policial que participó en la reconstrucción del recorrido del automóvil presuntamente utilizado durante el crimen.
El funcionario explicó que, mediante imágenes obtenidas de cámaras de seguridad particulares, los investigadores lograron establecer que el vehículo circuló por las inmediaciones del boliche durante aquella madrugada y habría seguido a Micaela después de su salida del establecimiento.
Las acusaciones también buscaron precisar las condiciones físicas de la joven, quien practicaba distintas disciplinas deportivas, incluida defensa personal. Esa información fue considerada relevante para la hipótesis que sostiene que Wagner habría necesitado la participación de otra persona para reducirla.
Cómo continuará el juicio
El debate continuará los días 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre, cuando se incorporarán nuevas declaraciones y elementos probatorios para determinar la eventual responsabilidad penal de Pavón.
Por otra parte, la defensa había solicitado que tampoco declarara Néstor García, padre de la víctima. Sin embargo, las acusaciones desistieron de convocarlo como testigo, por lo que el Tribunal no necesitó resolver ese planteo.
Las partes acordaron que el padre de Micaela podrá pronunciar las últimas palabras una vez concluido el debate. La Fiscalía, en tanto, adelantó que volverá a solicitar la pena de prisión perpetua para Pavón como presunto coautor del abuso sexual y homicidio agravado.