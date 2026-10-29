ARCA detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario valuados en $450 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario durante un operativo realizado en el Puente Internacional Concordia-Salto, que conecta Argentina con Uruguay. La mercadería inspeccionada tenía un valor estimado de 450 millones de pesos, según informó el organismo.

El procedimiento se desarrolló en la zona de control aduanero del paso fronterizo, donde agentes especializados realizaron tareas de inspección y verificación de los productos. Durante esas actuaciones se detectaron presuntas irregularidades vinculadas con los derechos de propiedad intelectual.

El operativo contó con la participación de personal de la Aduana de Concordia, la Sección Procedimientos Regionales, la División Prohibiciones y Fraude Marcario y la Sección Brigada de Fondeo.

Un operativo coordinado entre distintas áreas de Aduana

Según informó ARCA, el procedimiento fue resultado del trabajo conjunto entre la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior y la Subdirección General de Control Aduanero.

La intervención permitió identificar una importante cantidad de dispositivos electrónicos que presentaban indicios de posibles infracciones marcarias. El valor estimado de los 15.000 relojes inteligentes alcanzó los 450 millones de pesos.

Desde el organismo señalaron que estos controles forman parte de las acciones destinadas a prevenir y detectar infracciones aduaneras, proteger los derechos de propiedad intelectual y combatir el comercio irregular de mercadería de origen extranjero.

Controles para prevenir el comercio irregular

El fraude marcario comprende posibles infracciones relacionadas con el uso no autorizado de marcas registradas en productos comercializados o transportados.

En este caso, ARCA informó sobre la detección de presuntas irregularidades, aunque no precisó las marcas involucradas, la procedencia de los dispositivos ni el destino previsto para la mercadería. Tampoco se brindaron detalles sobre eventuales sanciones, personas investigadas o medidas judiciales posteriores al procedimiento.

La intervención se enmarcó en las tareas de fiscalización que desarrolla el organismo en los pasos fronterizos internacionales, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa aduanera y detectar posibles irregularidades en el ingreso y egreso de mercaderías.