Roberto Piazza recordó a su amigo argentino muerto en choque de trenes: “Era un tipo muy sano y capaz”

El diseñador argentino Roberto Piazza confirmó la muerte de su amigo Agustín Randazzo, de 51 años, quien permanecía desaparecido desde el choque de trenes ocurrido el miércoles en España. Conmovido por la noticia, relató cómo fueron las horas de búsqueda, recordó la vida que había construido en el país europeo y expresó sus dudas sobre lo ocurrido después del accidente ferroviario.

“Hasta hace una hora estábamos en la búsqueda, pero se supo que encontraron el cuerpo de Agustín en la Guardia Civil”, expresó Piazza al comunicar el desenlace de una búsqueda que había mantenido en vilo a familiares y amigos de la víctima.

Randazzo residía en España desde hacía 25 años y viajaba en una de las formaciones involucradas en la colisión registrada en la zona de Urda, provincia de Toledo. Según la información difundida, ocupaba el vagón número ocho y sus allegados habían perdido contacto con él después del impacto.

Roberto Piazza recordó a su amigo Agustín Randazzo

Durante sus declaraciones, el reconocido diseñador habló con afecto sobre Randazzo y destacó las cualidades personales de quien había desarrollado gran parte de su vida en España.

“Hace 25 años que Agustín vivía en España; era un tipo muy sano, capaz y con mucha vida”, manifestó Piazza, al recordar a su amigo después de conocer la noticia de su fallecimiento.

El diseñador también explicó que durante las horas posteriores al accidente mantuvo comunicación con personas cercanas a Randazzo para intentar reconstruir qué había sucedido y conocer su paradero.

“Yo tenía conexión con amigos en común en Madrid o en Argentina. Tratamos de no hablar mucho con la familia porque están en Argentina. La pareja y el hermano fueron quienes lo encontraron”, relató.

La incertidumbre se prolongó debido a la falta de información precisa sobre la situación del argentino, cuyo nombre figuraba entre las personas que habían viajado en uno de los trenes accidentados.

Las dudas sobre lo ocurrido después del accidente

Uno de los aspectos que más inquietó a Piazza fue la información contradictoria que recibieron los allegados durante la búsqueda.

Según explicó, inicialmente habían trascendido datos que indicaban que Randazzo habría sido asistido fuera de la formación ferroviaria, aunque posteriormente no pudieron determinar dónde se encontraba.

“Supuestamente lo atendieron fuera del tren porque figuraba el nombre y el apellido. De ahí a encontrarlo en la Guardia Civil, no sé qué pasó en el medio”, cuestionó.

El diseñador manifestó que esa falta de claridad aumentó la angustia de quienes intentaban localizarlo.

Sus declaraciones reflejaron las dificultades que atravesaron los familiares y amigos para obtener información durante las horas posteriores a la tragedia.

Las críticas de Piazza al sistema ferroviario español

Además de recordar a su amigo, Roberto Piazza expresó fuertes cuestionamientos sobre las condiciones del transporte ferroviario en España.

“Se habla en todo Madrid de que todos los trenes están con un descuido absoluto en todo sentido de la palabra. Yo no los voy a tomar nunca más”, afirmó.

También cuestionó las versiones que señalaban posibles errores humanos como causa de la colisión y manifestó sus dudas sobre las responsabilidades en el accidente.

“Usan de chivo expiatorio al señalero, pero hubo varios errores humanos. Los 500 millones de euros que dicen que se dieron para arreglar los trenes bala nunca aparecieron”, sostuvo.

Estas afirmaciones fueron expresadas por el diseñador y no constituyeron conclusiones oficiales sobre las causas del siniestro, que continuaban bajo investigación.

Cómo fue el choque de trenes en el que murió su amigo

El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre en la zona de Urda, provincia de Toledo, cuando un tren de alta velocidad de Renfe embistió por detrás a una formación de Iryo que permanecía detenida sobre la línea Madrid-Sevilla.

El impacto provocó un importante operativo de rescate y asistencia a las víctimas, mientras las autoridades trabajaron para identificar a las personas fallecidas y determinar la cantidad de heridos.

Entre los pasajeros se encontraba Agustín Randazzo, cuya desaparición había generado una intensa búsqueda entre sus familiares y amigos.