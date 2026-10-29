La paranaense "La Gurisa" ganó el premio Ídolo Emergente 2026

La creadora de contenido paranaense fue distinguida como Ídolo Emergente en los Premios Ídolo 2026. Tras recibir el reconocimiento, agradeció a su comunidad de seguidores, y celebró sus raíces entrerrianas: “¡Aguante Paraná!”.
La paranaense Luana Anichini Calderón "La Gurisa" ganó el premio Ídolo Emergente 2026 durante la tercera edición de los Premios Ídolo, realizada este miércoles en la Usina del Arte, en Buenos Aires. La creadora de contenido fue reconocida en una ceremonia que reunió a streamers, influencers y personalidades del mundo digital.
La gala, conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello, distinguió a referentes de las redes sociales en 29 categorías. La transmisión se realizó en vivo a través de Streams Telefe y contó con la participación de numerosas figuras del entretenimiento digital.
"La Gurisa" vinculada a Luzu TV, recibió uno de los reconocimientos de la noche y compartió su emoción a través de las redes sociales. En su mensaje, agradeció especialmente a quienes la acompañaron y votaron para que pudiera obtener el galardón.
Ganadora a Ídolo Emergente: La Gurisa #PremiosIdoloArgentina #PremiosÍdolo https://t.co/PpVHgTM91j— TeleViral (@TeleViralAr) October 29, 2026
La emoción de la paranaense tras recibir el premio
“¡Es que no puedo creerlo! Gracias a la mejor comunidad del mundo, Luzu TV, por tomarse el tiempo de votarme y mandarme mensajitos hermosos. ¡Los amo con todo mi corazón!”, expresó "La Gurisa" después de su consagración.
La creadora de contenido también dedicó unas palabras a Cris Vanadía, a quien reconoció por haber confiado en ella y acompañarla en su crecimiento profesional.
“Gracias a mi compañero fiel que me abrió puertas y confió en mí como ninguno. Te amo, gordo”, manifestó en su publicación.
Además, destacó el acompañamiento de sus afectos y de las personas con las que comparte su trabajo cotidiano. “Gracias a mi familia y amigos que me bancan en todas desde tiempos inmemorables, los que están lejos y cerca”, escribió.
“Aguante Paraná”: el mensaje con el que celebró su consagración
Uno de los momentos más destacados de su publicación llegó cuando "La Gurisa" hizo referencia a su ciudad natal, en medio de la emoción por haber recibido el premio Ídolo Emergente.
“¡Aguante emerger, loco! ¡Aguante Paraná, aguante Valeria y aguante ustedes!”, expresó la joven, que celebró el reconocimiento junto a su comunidad de seguidores.
Su mensaje reflejó la importancia que tuvo el acompañamiento del público en esta distinción, especialmente en una edición de los Premios Ídolo que volvió a incorporar la participación de la audiencia en la selección de algunos de sus ganadores.
El reconocimiento a la creadora paranaense se produjo en una ceremonia que reunió a referentes de distintas plataformas digitales y que destacó tanto a figuras consolidadas como a nuevos talentos del entretenimiento en redes sociales.
Todos los ganadores destacados de los Premios Ídolo 2026
La tercera edición de los Premios Ídolo tuvo como máximo ganador a Davoo Xeneize, quien recibió el reconocimiento a Ídolo del Año. El creador de contenido también fue distinguido como Streamer más viral.
Por su parte, Moria Casán obtuvo los premios Suceso Viral y Reconocimiento Especial, mientras que Nico Occhiato fue elegido Ídolo Celebrity y Luzu TV recibió la distinción a Ídolo Comunidad.
Entre los reconocimientos vinculados al entretenimiento, Valen Rizzuti ganó en Humor y Entretenimiento y también en Ídolo Notero/a. Ángela Torres fue distinguida como Ídolo Musical y Lautaro “La Cobra” Del Campo obtuvo el premio a Streamer.
Además, Marta Fort recibió el galardón a Ídolo Revelación, Angie Velasco fue reconocida como YouTuber y Evitta Luna se impuso en TikToker.
En otras categorías, Zaira Nara ganó en Moda, Tefi Russo en Gastronomía, Sofía Martínez en Ídolo Futbolero/a y Gero Arias en Deporte.
Una ceremonia con 29 categorías y participación del público
Los Premios Ídolo 2026 incorporaron las categorías Ídolo Notero/a y Mejor Comunidad, con lo que alcanzaron un total de 29 rubros destinados a reconocer a personalidades y proyectos del universo digital.
La selección comenzó con una instancia abierta de postulaciones en la que participaron los seguidores de los creadores de contenido. Durante las primeras 24 horas se recibieron más de 100.000 propuestas y cerca de 2.500 nombres quedaron incluidos en esa etapa inicial.
Posteriormente, los candidatos más postulados pasaron a consideración del jurado, encargado de definir los reconocimientos correspondientes.
La alfombra verde estuvo conducida por Marta Fort, Juli Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi, quienes recibieron a los invitados antes del comienzo de la premiación.