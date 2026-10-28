Gabriela Sari sorprendió desde el Caribe con una microbikini de estampado tropical

Gabriela Sari compartió en Instagram una serie de fotografías de su estadía en el Caribe. Para sus jornadas de playa, la actriz eligió una microbikini de dos piezas con un estampado tropical multicolor.

Las imágenes fueron tomadas en Bayahibe, un destino costero de República Dominicana. Allí, la artista mostró el conjunto que llevó durante sus vacaciones.

La publicación tuvo como protagonista un traje de baño que combina distintas tonalidades intensas. El verde, el fucsia y el morado forman parte de la paleta del diseño.

Los detalles de la microbikini de Gabriela Sari

El corpiño tiene un formato triangular clásico, con tiras finas para anudar. La estampa tropical se extiende sobre ambas piezas del conjunto.

Para la parte inferior, Gabriela Sari optó por una bombacha cavada. El modelo cuenta con tiras ajustables a los costados, un detalle que permite regular su calce.

La combinación de colores y el estampado son los elementos centrales de la elección. Ambas piezas mantienen el mismo diseño, sin contrastes entre el corpiño y la parte inferior.

Las fotografías de su estadía en República Dominicana

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir las postales de la escapada. Las fotografías la muestran en el entorno de playa de Bayahibe.

El paisaje caribeño acompañó las imágenes del conjunto, que se distingue por sus tonos verdes, fucsias y morados. La elección se mantuvo dentro de una propuesta de dos piezas y tiras finas.

Durante su estadía, Gabriela Sari se alojó en un complejo turístico de ese destino dominicano. Desde allí publicó las fotografías con el traje de baño de estampa tropical.